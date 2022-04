Gli ultimi scatti di Shaila Gatta incendiano la rete e lasciano increduli i suoi fan grazie alle sue doti di sensuale ballerina.

“Non riuscirei a farlo nemmeno se mi svitassero la gamba“, ammette con fare attonito e sfoderando un caloroso plauso il primo utente che in questa mattina di mercoledì, 13 aprile, ha deciso di inaugurare la lunga serie di commenti apparsi di risposta all’ultima collezione di scatti infuocati dell’ex velina e showgirl partenopea, Shaila Gatta.

Classe 1996, Shaila ha esordito sul piccolo schermo partecipando al celebre talent show di Canale 5, guidato da Maria De Filippi. La sua esperienza di talentuosa allieva ad “Amici” è valsa presto come innegabile rampa di lancio per la sua carriera. La ballerina ha infatti ricoperto poco più tardi il ruolo di velina, sul bancone del tg satirico di “Striscia La Notizia“, per ben quattro annualità. Per poi dilettarsi energicamente nella conduzione di trasmissioni, come “Paperissima Sprint” fino al 2021.

“Impazzisco” Shaila Gatta la spaccata che infiamma il web: la FOTO diventa virale

Dopo aver soggiornato divinamente a largo dell’Africa, e più precisamente nell’isola spagnola di Tenerife, Shaila si è successivamente recata presso le suggestive spiagge della Toscana in vista del preludio d’estate.

Una volta tornata alla sua, seppur mai banale, routine quotidiana: la nata sotto il segno del Leone ha confermato in maniera del tutto sorprendente la sua indomita e “fiammante agilità“.

“Scorrevo nella galleria“, spiega con enfasi in didascalia la conduttrice “e percorrevo un po’ gli anni passati e…” “Ecco,“, affermerà con sorpresa, “alcune delle mie foto artistiche preferite” sono magicamente apparse.

“Quale vi piace di più tra queste?”, chiede allora Shaila ai suoi ben 868mila follower e presentandosi in diretta dalla sua cara Milano. I fan risponderanno all’unisono al mix artistico, fra danza e fitness, della giovane soubrette. Estremamente meravigliati dalle sue indiscusse abilità. E pertanto, ad ora, secondo il loro parere risulterebbe “impossibile sceglierne solo una“.

Il motivo? Vorranno ribadirlo loro stessi e sempre a gran voce. “sei bellissima in tutte“. E ancora, in conclusione e seppur in modalità decisamente più ironiche, un’ultima ammiratrice vorrà infine puntualizzare: “che strano modo di indicare un aereo che passa“.