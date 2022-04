Eleonoire Casalegno condivide con i fan uno scatto mozzafiato che lascia tutti a bocca aperta: c’è un dettaglio strepitoso

Elenoire Casalegno non perde occasione di essere solare e sensuale e lo mostra attraverso alcuni scatti che pubblica sui social e fanno il giro del web.

Seguita da più di ottocentomila follower, la conduttrice condivide con i fan alcuni momenti delle sue giornate, attualmente è impegnata con “Battiti live- il viaggio della musica” in onda su Italia 1 il lunedì sera. Le puntate trasmesse si sono rivelate un vero successo.

Elenoire Casalegno, sguardo rivolto verso l’obiettivo e il dettaglio celestiale – FOTO

Elenoire Casalegno ama interagire con i fan che la supportano e sostengono da anni, tanto da condividere con loro molte foto e video professionali e non solo. L’ultimo post è un esempio.

Si tratta di uno scatto pubblicato nelle ultime ore, dove la conduttrice appare sensuale e seducente ed indossa una tuta color carne con vari ornamenti.

C’è un dettaglio che non passa inosservato, stiamo parlando del décolleté e la scollatura che mette in risalto uno dei suoi lati migliori.

“Questioni di karma” ha scritto sotto al post e tra i commenti si legge: “Mi sa che quando ti vede il karma sviene” e poi ancora “Sei stupenda con questo look…bellissima…affascinante…dolce…ma anche così sensuale”.

Ancora una volta la conduttrice ha lasciato il segno. Passano gli anni, le mode cambiano ma la sua bellezza resta e con il suo fascino e seduzione riesce sempre ad attirare l’attenzione dei fan che la seguono.

Ora il pubblico non vede l’ora di ammirarla nella prossima puntata di “Battiti live“. Quale sarà il suo outfit? Non ci resta che attendere l’appuntamento previsto per la settimana in arrivo, semplicità e sensualità non mancano mai e i telespettatori non stanno più nella pelle. E’ arrivato il momento di rimettersi in gioco e dare il meglio di sé.