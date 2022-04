“La vita in diretta”, Alberto Matano si sbottona in studio: “Mi inquieta”

Alberto Matano ha spiazzato il pubblico con un’uscita imprevedibile durante “La vita in diretta”, nessuno può credere alle sue parole

“La vita in diretta” con Alberto Matano ha conquistato il pubblico italiano che non perde occasione di seguire la trasmissione con enfasi e passione. Sono in tanti a stimare il conduttore che si mostra sempre composto e serio.

In una delle ultime puntate, però, si è lasciato andare ad una battuta di troppo che non è passata inosservata soprattutto da coloro si sono sentiti chiamati in causa. La scena ha spiazzato i telespettatori.

Alberto Matano, colpo basso a “La Vita in diretta”

Alberto Matano non è solito fare battute agli ospiti in studio o in collegamento, ma ieri è stata un’eccezione. Il pubblico ha potuto assistere ad un sipario divertente tra il conduttore, Richy Tognazzi e la moglie Simona Izzo.

L’attore ha ospitato nella propria abitazione le telecamere de “La Vita in Diretta” e l’inviata Longobardi, dando prova delle sue abilità in cucina, una passione ereditata da suo padre Ugo.

Ha proposto un primo piatto curioso che ha lasciato senza parole Matano in collegamento: farfalle fucsia che il conduttore ha commentato con la frase: “A me un po’ inquieta quel fucsia”.

La sua battuta ha spiazzato Simona Izzo che ha subito preso le parti del marito. Infatti, ha esclamato: “Povero dai“, replicando le critiche ricevute dall’attore. Poi, verso la fine della trasmissione ha continuato affermando: “Vado a casa a mangiare le buonissime farfalle fucsia”.

Dopo la scena divertente e curiosa, Alberto Matano è tornato in riga ed ha continuato la puntata come solo lui sa fare. Compostezza e serietà sono le parole chiavi con le quali porta avanti il programma da ormai un paio di anni.

Il numero di share e ascolti da quando c’è lui è aumentato molto, non è un caso che la Rai continua a confermarlo come conduttore principale. Ci sono buone probabilità che ci sarà anche per la prossima stagione, ma è ancora presto per dirlo.