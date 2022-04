Ieri pomeriggio, in un incidente sull’autostrada A29 Palermo-Mazzara del Vallo, un muratore di 52 anni è morto ed altri tre sono rimasti feriti, di cui uno in maniera grave.

Incidente mortale nel pomeriggio di ieri lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazzara del Vallo. Un’auto con a bordo quattro operai, di rientro dopo una giornata di lavoro, si è ribaltata, per cause ancora da determinare, all’altezza dello svincolo di Cinisi.

Ad avere la peggio un muratore di 52 anni che, sbalzato fuori dall’abitacolo, ha perso la vita. Gli altri tre sono stati trasportati e ricoverati in ospedale, uno dei quali versa in gravi condizioni. Sul posto i sanitari, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Un uomo è morto e altri tre sono rimasti feriti, di cui uno in maniera grave, in un incidente verificatosi nel pomeriggio di ieri, martedì 12 aprile, sull’autostrada A29 Palermo-Mazzara del Vallo. A perdere la vita un muratore di 52 anni di nazionalità romena, ma residente nel capoluogo siciliano.

La vittima, secondo quanto appurato sino ad ora, come riporta la redazione del quotidiano locale La Sicilia, viaggiava a bordo di una Fiat 600, insieme ad altri tre operai che rientravano a casa dopo una giornata di lavoro ad Alcamo. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, la vettura si è ribaltata nei pressi dello svincolo di Cinisi (Palermo).

Sul luogo della tragedia si sono precipitati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118. Considerata la gravità del sinistro è stata fatta atterrare un’eliambulanza. Per il 52enne, sbalzato fuori dall’abitacolo insieme ad un collega di 26 anni, non c’è stato nulla da fare. Gli altri tre, scrive La Sicilia, sono stati trasportati in ospedale per le ferite riportate. Tra questi un 25enne, trasferito in eliambulanza al Civico di Palermo, dove ora si trova ricoverato in gravi condizioni.

Intervenuti anche gli agenti della polizia stradale che ora stanno indagando sulle cause e la dinamica dell’incidente. Uno degli operai feriti avrebbe raccontato, scrive La Sicilia, che l’autovettura sulla quale viaggiava il gruppo sarebbe stata urtata da un camioncino, non fermatosi dopo il sinistro.