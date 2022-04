I carabinieri di Porto Empedocle (Agrigento) stanno indagando sulla morte di un uomo di 71 anni, ritrovato senza vita ieri sera nelle acque del porto.

Era scomparso da alcune ore l’uomo di 71 anni ritrovato senza vita ieri sera nelle acque del porto di Porto Empedocle (Agrigento). Dopo il recupero da parte dei militari della Guardia Costiera sono scattate le indagini e le operazioni per l’identificazione.

Non è ancora chiaro cosa possa essere accaduto al 71enne e, soprattutto, quali siano le cause del decesso. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti della Procura della Repubblica di Agrigento, che ha aperto un’inchiesta sul caso, anche quella di un tragico incidente.

Porto Empedocle, cadavere di un uomo ritrovato nelle acque del porto: indagano i carabinieri

Dramma nella serata di ieri, martedì 12 aprile, a Porto Empedocle, comune in provincia di Agrigento, dove il cadavere di un uomo è stato individuato nelle acque del porto.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli uomini della Capitaneria di Porto ed i carabinieri della stazione locale, insieme ai colleghi del capoluogo di provincia siciliano. I soccorritori hanno recuperato il corpo e constatato il decesso. Scattate immediatamente le indagini dei militari dell’Arma che si sono occupati anche degli accertamenti per l’identificazione. Poco dopo, riporta la redazione di Agrigento Notizie, si è risaliti all’identità dell’uomo, riconosciuto dal fratello: si tratta di Salvatore Caruana, 71enne di cui si erano perse le tracce in mattinata.

Ora rimane da capire cosa sia accaduto al 71enne e come sia finito nelle acque del porto Empedoclino. In tal senso, la Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un’inchiesta. Non si esclude, scrivono i colleghi di Agrigento Notizie, che Caruana possa essere rimasto vittima di un tragico incidente, pista più accreditata dagli investigatori rispetto a quella del gesto estremo da parte dell’uomo.

Nelle prossime ore l’autorità giudiziaria potrebbe disporre l’esame autoptico per far maggiore chiarezza sul drammatico episodio che ha sconvolto l’intera comunità del paese nell’agrigentino.