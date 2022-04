Da qualche settimana è ritornata L’isola dei Famosi con Ilary Blasi come conduttrice. Tanti concorrenti nel cast, tra volti conosciuti e personaggi meno noti.

Tra coloro che hanno scelto di intraprendere quest’avventura c’è anche Roberta Morise, la conduttrice diventata famosa grazie alla sua partecipazione a Miss Italia nel 2004. Una donna di grande personalità, una qualità che è subito spiccata durante il reality.

Arrivata sull’isola carica e pronta per viversi al meglio l’esperienza, Roberta ha catturato il pubblico non solo grazie alla sua bellezza ma anche per il suo carattere forte e determinato. Tra le regole che ci sono nel format dell’Isola, le nomination rappresentano un punto dolente visto che determinano l’eliminazione di un concorrente che deve immediatamente lasciare l’isola. Roberta è stata coinvolta in un televoto flash insieme a Laura Maddaloni e Jovana Djordjevic e il pubblico non è stato dalla sua parte, visto che tra i tre a dover abbandonare il reality, è toccato proprio a lei.

Roberta Morise torna in Italia e ad aspettarla c’è il suo amore

“L’isola è un’esperienza che rifarei altre mille volte, è una terapia personale. Io credo di essere stata me stessa sempre”, ha dichiarato Roberta dopo l’eliminazione e prima di tornare in Italia si è anche tolta qualche sassolino dalla scarpa in merito ad alcuni concorrenti.

Tornata in Italia, Roberta ha condiviso un video del viaggio di ritorno a casa insieme al suo fidanzato, ovvero Giulio Fratini. I due sono innamorati da molti anni ed anche se vivono una relazione a distanza, l’amore e la voglia di stare insieme, è più forte di tutto. Nel video ad ogni modo, postato su Instagram da Roberta, alla domanda fatta al fidanzato dove gli veniva chiesto quanto fosse contento di riavere la fidanzata a casa, lui con un’apparente ironia, si è mostrato poco entusiasta. Sarà perché la Morise, visto il suo carattere forte e sempre determinato, sia per un compagno in alcune situazioni, una donna difficile con la quale relazionarsi?

