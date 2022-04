Aveva 41 anni la donna rimasta vittima questa mattina di un terribile incidente stradale verificatosi sull’autostrada A14, tra Grottammare e San Benedetto del Tronto.

Intorno alle 8:30 di stamane, mercoledì 13 aprile, un incidente stradale è costato la vita ad una donna di 41 anni di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno.

Stando alle prime ricostruzioni, come riportano alcune fonti locali e la redazione de Il Resto del Carlino, la vittima, di cui non è stata resa nota l’identità, viaggiava sulla sua auto lungo l’autostrada A14 Bologna-Taranto. Nel tratto compreso tra i comuni di Grottammare e San Benedetto del Tronto, in coda ad un cantiere, la vettura si è scontrata, per cause ancora da chiarire, con un furgone.

In pochi minuti, sul luogo dello schianto, sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco e l’equipe medica del 118. Inutili i soccorsi per la 41enne, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravissime lesioni riportate nell’impatto.

Oltre alle squadre di emergenza, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale ed il personale dell’Anas. Le forze dell’ordine hanno condotto i rilievi ed ora stanno cercando di risalire alle cause e alla dinamica dello scontro, ancora del tutto da chiarire.

Il sinistro ha avuto ripercussioni sulla circolazione lungo il tratto autostradale interessato, dove, scrive Il Resto del Carlino, si sono formate lunghe code.