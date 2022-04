La moglie del conduttore romano ha postato una foto su Instagram che ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi followers. I motivi.

La splendida Carlotta Mantovan ha pubblicato un post che mostra la sua voglia di tornare a vivere dopo quel tragico 26 marzo 2018.

Sono passati poco più di 4 anni da quel giorno che portò via per sempre Fabrizio Frizzi, un conduttore amato e rispettato da tutti, un marito premuroso, un padre che non ha potuto vedere crescere la sua bambina.

Infatti, quando Fabrizio morì a causa di un’emorragia cerebrale, lasciò sua figlia Stella di appena 5 anni.

La piccola nacque dall’amore di Frizzi con sua moglie Carlotta Mantovan: i due si conobbero durante la 62esima edizione di ”Miss Italia” dove la bella veneta era tra le concorrenti e si classificò seconda alle spalle di Daniela Ferolla mentre il conduttore ne era al timone.

Dall’anno seguente iniziò la loro storia d’amore, nel 2013 nacque Stella e nel 2014 si sposarono fino a doversi dire addio per sempre dopo soli 4 anni.

L’amore ”diverso” per Carlotta Mantovan in una foto

Dopo quel grande amore durato 16 anni, Carlotta non è mai uscita allo scoperto con un nuovo compagno. Sembrerebbe che il dolore che è stata costretta a vivere l’abbia fatta chiudere in se stessa tanto da dedicarsi solamente a ciò che le è rimasto di più caro dal suo Fabrizio: il dono più prezioso, Stella.

In questo post la Mantovan ha pubblicato una foto insieme a una sua grande passione, quella dei cavalli. Sia lei che sua figlia, infatti, sono grandi amanti dell’equitazione.

“Serie di baci”, “Serie di noi”, scrive nella didascalia del post e i fans si scatenano con centinaia di commenti e migliaia di like.

Impossibile non rimanere incantati dalla dolcezza di questo collage che esalta la semplicità e la bellezza di Carlotta.