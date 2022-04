Ieri mattina a Trieste, un uomo di 42 anni è stato trovato morto in strada da un passante che ha chiamato i soccorsi. Sul caso sono in corso le indagini della polizia.

Un uomo di 42 anni è stato trovato privo di vita in strada. È accaduto ieri mattina all’alba a Trieste. A notare il corpo riverso al suolo è stato un passante che ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine. Sul posto in pochi minuti sono arrivati i soccorsi e gli agenti della polizia.

Per il 42enne, purtroppo, era ormai troppo tardi. Constatato il decesso, sono scattate le indagini degli investigatori che dovranno appurare le cause della morte. La Procura potrebbe disporre nelle prossime ore l’autopsia.

Trieste, uomo di 42 anni trovato morto in strada da un passante: in corso le indagini della Polizia

Agghiacciante ritrovamento nella mattinata di ieri, martedì 12 aprile, a Trieste, dove un uomo di 42 anni è stato rinvenuto senza vita in strada. A lanciare l’allarme sarebbe stato un passante che camminando in via Udine ha notato il corpo dell’uomo riverso sull’asfalto.

Dopo la segnalazione, sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 e gli agenti della Polizia di Stato. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per l’uomo, di cui è stato possibile solo appurarne la morte. Ancora non si conoscono le cause del decesso, su cui, riporta la redazione de Il Piccolo, sta indagando la polizia del Commissariato di Opicina, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trieste.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Colto da un malore durante una festa: morto un uomo

Sul corpo, dai primi riscontri del medico legale, non sarebbero state rinvenute tracce di violenza. Per questa ragione, al momento l’ipotesi più probabile per gli investigatori, riferiscono i colleghi de Il Piccolo, è quella di una morte avvenuta per cause naturali: un malore improvviso che avrebbe potrebbe aver stroncato il 42enne mentre si trovava in strada.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Scomparso da alcune ore: uomo trovato senza vita nelle acque del porto

A far maggiore chiarezza potrebbe essere l’esame autoptico che, nelle prossime ore, l’autorità giudiziaria potrebbe decidere di disporre sulla salma.