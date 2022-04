Bianca continua ad essere una protagonista di queste puntate di Un Posto al Sole. La figlia di Angela Poggi e Franco Boschi è sempre più nei guai

Bianca Boschi è una delle piccole protagoniste di Un Posto al Sole. L’abbiamo vista letteralmente nascere, quando tanti anni fa Angela e Franco sono riusciti a coronare il loro sogno d’amore dopo tanti anni di tira e molla. Fin da subito è stata una bambina dolce e responsabile, sempre con la testa sulle spalle, concentrata sullo studio e solidale nei confronti della natura, ma negli ultimi tempi le cose per lei si sono messe male.

Bianca, infatti, sta vivendo un momento davvero molto complicato della sua vita. Tutto è cominciato quando, poco prima di Natale, Angela ha comunicato a tutta la famiglia di voler partire per la Sicilia dove avrebbe cominciato un lavoro a cui teneva in modo particolare. Bianca in un primo momento disse di essere molto felice per sua madre, ma è comunque una ragazzina di 12 anni e il distacco si è fatto sentire.

Un Posto al Sole: Bianca Boschi si mette nei guai a causa della challenge

Bianca ha affrontato questo momento nel modo peggiore di tutti. In qualche modo, è finita coinvolta in una challenge davvero molto pericolosa.

C’è una persona con cui è costantemente in contatto e che le suggerisce di fare cose: la prima richiesta è stata quella di imbrattare il muro della scuola, la seconda invece avrà a che fare con Viola Bruni, che è diventata la professoressa sostituta di quella che è rimasta ferita durante la challenge.

In questo caso, Bianca, dovrà fare qualcosa proprio a discapito dell’amica di famiglia. Le anticipazioni ci suggeriscono che Bianca proverà a rubare il telefono di Viola: questo avrà delle conseguenze difficili da sottovalutare.

Angela, intanto, ha deciso di partire ancora una volta, lasciando da soli a casa suo marito e sua figlia. Bianca non prenderà bene questo nuovo distacco dalla sua mamma.