WC: quando tiri sciacquone rischio multa 500 euro. Come evitarla?

Vivere in un condominio comporta alcune regole importanti da seguire per evitare spiacevoli litigate con i vicini.

Avere la musica troppo alta in ore di riposo ad esempio è fastidioso per i condomini del piano di sotto, ed anche indossare scarpe rumorose camminando per tutta casa può generare dei malcontenti. Ad ogni modo c’è un altro rumore che disturba la quiete condominiale.

In alcuni bagni ci sono diversi sciacquoni che fanno un rumore poco piacevole non solo per i membri della famiglia che vivono in quella casa, anche per i vicini, il fastidio in alcune situazioni è insopportabile. Per tutti coloro che avranno nel proprio bagno uno sciacquone rumoroso, ci sarà una conseguenza drastica, ovvero una multa da pagare di 500 euro. Probabilmente alcune discussioni avvenute nei palazzi, sono state cosi intense che è stato inevitabile intervenire per porre fine a questi malcontenti. Un modo per mettere al centro la quiete familiare.

Per ogni sciacquone rumoroso, una multa di 500 euro

Un episodio che ha come focus della storia lo sciacquone rumoroso è stato raccontato alla Spezia, dove nel 2003 quattro fratelli realizzarono un bagno nella loro casa, con un rumore insopportabile ogni volta che il WC veniva utilizzato. Una coppia di vicini, esasperati da quel fastidio, si rivolsero al Tribunale di La Spezia.

Lo scarico fastidioso si trovava in una parete molto sottile che accentuava un rumore ai danni della coppia che ha anche chiesto un risarcimento danni. Il bagno dei ragazzi coincideva con la camera da letto dei due che a causa del rumore fastidioso dello sciacquone, non riuscivano a riposare bene la notte. Dopo tanti anni, essendo nelle mani del Tribunale che ha esaminato la vicenda, i ragazzi dovranno pagare una multa di 500 euro per ogni anno dal 2003 in cui hanno disturbato la quiete dei vicini. Un vero e proprio danno vista la somma altissima. Attenzione quindi agli sciacquoni presenti nelle case, uno troppo rumoroso, potrebbe portare conseguenze economiche per tutta la famiglia.

