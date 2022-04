“X Factor”, rivoluzione tra i giudici tra addii e nuovi possibili ritorni

La nuova edizione di “X Factor” potrebbe portare delle novità, a partire dal banco dei giudici. Diffuse le prime indiscrezioni sui possibili cambiamenti

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni ai casting della nuova edizione di X Factor che avrà luogo nella seconda metà del 2022. Sebbene non si conoscano ancora i dettagli di quello che accadrà, iniziano a diffondersi le prime indiscrezioni sui giudici.

Le ultime due edizioni del talent show di Sky hanno visto sul bancone della giuria Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika ed Hell Raton. Stando a quanto comunicato sul settimanale di Alfonso Signorini, “Chi“, il pubblico non dovrebbe rivedere per un terzo anno consecutivo questo schieramento, ma prepararsi piuttosto a nuovi -più o meno- protagonisti.

La giuria di “X Factor” si rivoluziona? I possibili addii e lo sperato ritorno

Nonostante al momento si tratti di pure indiscrezioni, il settimanale “Chi” sembra essere riuscito ad avere in anteprima la conferma della presenza di Manuel Agnelli per la prossima edizione di X Factor. Per lui si tratterebbe della sesta esperienza all’interno del talent nel quale nel corso degli anni ha aiutato diversi artisti a salire alla ribalta. Un nome tra tutti, i Maneskin.

Sembra invece che il pubblico non rivedrà tra i giudici Emma Marrone che dopo due edizioni avrebbe preferito non rinnovare il contratto per un terzo anno consecutivo. Per quanto riguarda Mika ed Hell Raton al momento non si conoscono dettagli in merito alla loro presenza -o assenza- ma tra le pagine del settimanale di Alfonso Signorini nasce un’ulteriore indiscrezione.

Sembra che tra gli addetti ai lavori ci sia la speranza di rivedere dietro al bancone del talent Fedez. Al momento il suo possibile coinvolgimento appare come qualcosa di improbabile, ma non impossibile. Gli autori di X Factor potrebbero riuscire a sorprendere il pubblico che rimarrebbe senza dubbio entusiasta di questo ritorno.

Alone di mistero anche sul conduttore, dopo il debutto di Ludovico Tersigni nell’ultima edizione non è ancora dato sapere se il talent continuerà a puntare sul giovane attore o se affiderà il timone del programma a qualcun altro.