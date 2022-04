-3 kg in 3 giorni? Prova la dieta ipocalorica rapida, effetti garantiti per sgonfiare la pancia

La bella stagione è cominciata e cosa c’è di meglio che rimettersi in forma in modo rapido ed indolore con una dieta dagli effetti immediati?

Prima di tutto il consiglio è sempre lo stesso: se soffrite di patologie importanti evitate inutili fai da te che potrebbero mettere in pericolo la vostra vita. Per qualsiasi consiglio relativo alla dieta rivolgetevi sempre ad un medico nutrizionista specializzato in grado di darvi tutti i consigli del caso.

Per tutti gli altri che invece vivono in buona salute il suggerimento è di seguire questo regime alimentare da 1200 calorie giornaliere per non più di tre giorni ed ogni tre mesi per non debilitare il fisico ed incorrere a stress inutili.

Detto ciò, questa dieta ipocalorica è una vera manna che permette a tutti, con buona costanza e serietà, di perdere tra i 2 ed i 4 kg di grasso, acqua e gonfiore accumulato nella pancia e nelle cosce.

Vediamo com’è strutturato un menù tipo e cosa vi dovete aspettare alla fine dei tre giorni.

Dieta ipocalorica, ecco cosa mangiare

Chi l’ha provata ha dichiarato di sentirsi più attivo e meno gonfio nella pancia, cosce e anche in viso. Queste sono infatti zone in cui si accumulano i liquidi in eccesso e anche il grasso più ostinato.

Ma come organizzare il menù giornaliero durante la dieta? Seguite in nostri consigli.

Giorno 1

Colazione : 2 fette biscottate con un velo di marmellata senza zucchero, 1 tisana al finocchio

: 2 fette biscottate con un velo di marmellata senza zucchero, 1 tisana al finocchio Spuntino : 125 g di yogurt magro/1 kiwi

: 125 g di yogurt magro/1 kiwi Pranzo : 80 g tonno al naturale (in barattolo), 40 g di pane integrale, 160 g di rucola condita con un filo di olio evo (no sale)

: 80 g tonno al naturale (in barattolo), 40 g di pane integrale, 160 g di rucola condita con un filo di olio evo (no sale) Spuntino : 30 g frutta secca

: 30 g frutta secca Cena: 130 g di petto di pollo alla piastra, 40 g di pane, 160 g zucchine trifolate con un filo di olio evo (no sale)

Giorno 2

Colazione : 2 fette biscottate con un velo di burro d’arachidi

: 2 fette biscottate con un velo di burro d’arachidi Spuntino : 125 g di yogurt magro/1 mela

: 125 g di yogurt magro/1 mela Pranzo : 60 g di ricotta magra, 40 g di pane e 160 g di pomodori con un filo di olio evo (no sale)

: 60 g di ricotta magra, 40 g di pane e 160 g di pomodori con un filo di olio evo (no sale) Spuntino : 30 g frutta secca

: 30 g frutta secca Cena: 140 g di pesce azzurro, 40 g di pane integrale e 160 g carote bollite con un filo di olio evo (no sale)

Giorno 3

Colazione : 2 fette biscottate con un velo di marmellata senza zucchero, 1 tisana allo zenzero

: 2 fette biscottate con un velo di marmellata senza zucchero, 1 tisana allo zenzero Spuntino : 125 g di yogurt magro/1 banana

: 125 g di yogurt magro/1 banana Pranzo : 2 uova sode, 160 g di insalata mista con un filo di olio evo (no sale) e 40 g di pane

: 2 uova sode, 160 g di insalata mista con un filo di olio evo (no sale) e 40 g di pane Spuntino : 30 g frutta secca

: 30 g frutta secca Cena: 125 g di mozzarella senza lattosio, 160 g di zucchine trifolate e 40 g di pane integrale

L’ultimo consiglio inoltre è sempre quello di associare la dieta a della buona attività fisica e all’assunzione di almeno 2 litri di acqua al giorno.