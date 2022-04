Alberto Matano, a La vita in diretta la tematica che più gli sta a cuore: “omosessualità? Io la penso così”

La vita in diretta, Alberto Matano affronta la tematica che più gli sta a cuore: le reazioni delle opinioniste sono sconcertanti

Sta facendo molto discutere il caso della 16enne torinese che, dopo aver confessato alla famiglia la propria omosessualità, è stata addirittura trascinata a forza da un esorcista che potesse “guarire” il suo problema.

Una tematica che dovrebbe essere ormai abbondantemente superata nel 2022, al punto tale da non fare neanche più notizia, e che invece continua ad essere tra le più discusse e dibattute all’interno degli studi televisivi.

Alberto Matano, a cui l’argomento sembra stare particolarmente a cuore, ha voluto commentare quanto accaduto a Torino assieme alle opinioniste de La vita in diretta. Per il conduttore si è trattato di un momento estremamente delicato da affrontare.

Alberto Matano, a La vita in diretta la tematica che più gli sta a cuore: emerge il suo pensiero a riguardo

La vicenda che vede coinvolta la 16enne di Torino è stata sviscerata all’interno di svariati programmi televisivi. Alberto Matano, padrone di casa de La vita in diretta, non poteva certamente esimersi dall’affrontare una tematica per lui così importante.

Assieme a Barbara Alberti e ad Alba Parietti, il giornalista ha voluto raccogliere dei pareri in merito all’accaduto, prima di svelare finalmente il suo pensiero a riguardo. “Solo se sei accettato all’interno della tua famiglia la società ti accetta“, ha sentenziato la Parietti, che ha confidato al conduttore di aver attraversato un’esperienza simile proprio con figli di amici.

Ancora più lapidaria è stata la reazione di Barbara Alberti, che di fronte a quanto commesso dai genitori della 16enne è parsa a dir poco fuori di sé. “Omosessualità? Questi non hanno idea di cos’è l’amore!” – è esplosa l’opinionista, per poi proseguire – “Io non ho mai fatto distinzioni“.

Una posizione più che netta, quella della Alberti, che ha criticato quanti ancora continuano a ritenere che l’amore omossessuale sia diverso rispetto a quello eterosessuale. Alberto Matano, che ha vissuto discriminazioni di questo tipo sulla propria pelle, non ha mancato di sostenere a gran voce la sua ospite.

“Quanto mi trovi d’accordo“, ha chiosato il giornalista, che non avrebbe saputo esprimere con parole più efficaci il proprio pensiero.