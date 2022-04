Annalisa a letto regala ai fan immagini di scottante intimità. La cantante protagonista di effusioni con uomo: “Sono diventata…”

Nel pieno del successo, con il certificato disco di platino “Nuda”, Annalisa gode di elevata considerazione nel panorama musicale italiano. Simbolo insostituibile per i giovani, è una cantautrice che fonde perfettamente le sonorità contemporanee, ben riscontrabili nell’ultimo album ricco di collaborazioni.

Recente dall’intervento al programma “Le Iene“, ha affrontato un profondo monologo che ha sensibilizzato il pubblico sui rischi della bomba atomica. Un’apparizione televisiva che giunge di seguito al concerto live che l’ha vista ospite al padiglione Italia di Expo Dubai, occasione che la dice lunga sull’importanza del ruolo rivestito dalla cantante.

E mentre lavora alla produzione di un nuovo progetto musicale, che verrà alla luce con una presentazione ufficiale nel prossimo autunno, condivide con i fan ogni aggiornamento sul piano professionale, senza mancare dal pubblicare alcuni scatti di natura privata.

Come quelli provenienti dalla sua vacanza alle Maldive, in costumi che hanno attirato l’attenzione del web. Ma l’ultima pubblicazione ha davvero stupito tutti: la cantante si mostra in dolce compagnia.

Annalisa rivela: “Sono diventata”