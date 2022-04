Belen Rodriguez: nessuna traccia di lei sui social. Poi all’improvviso accade l’inaspettato – FOTO

Belen Rodriguez. Per diversi giorni la famosa showgirl e influencer ha lasciato sguarnito il suo profilo su Instagram. É riapparsa dopo quasi una settimana con delle immagini sensazionali

Un nuovo capitolo della storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sta appassionando i fan della celebre coppia.

I due al momento sono sulla cresta dell’onda dal punto di vista professionale. Stefano è tornato nella sua “casa” televisiva, lo show che gli ha donato fama e fortuna. Stiamo parlando di “Amici di Maria De Filippi”; per il secondo anni consecutivo ricopre il ruolo di giudice ritrovando a suo fianco Stash ed Emanuele Filiberto Di Savoia. Belen, invece, dallo scorso 9 febbraio è alla guida dello storico programma di Italia Uno “Le Iene” con Teo Mammucari.

Belen Rodriguez: il silenzio che ha fatto preoccupare i fan. Che fine ha fatto?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono sposati il 20 settembre 2013; nello stesso anno hanno avuto il loro primo figlio, Santiago, che ha spento di recente 9 candeline.

La coppia ha avuto una prima pesante crisi nel 2015. Dopo vari tira e molla hanno preseguito il loro percorso insieme per poi dirsi addio nel 2020. La storia sembrava definitivamente conclusa alla luce del fatto che la showgirl argentina avesse intrapreso una nuova relazione con l’hairstylist Antonino Spinalbese dal quale ha avuto la sua secondogenita (Luna Marì) nata nel luglio 2021.

Ebbene, con un colpo di scena avvincente, Belen ha salutato il nuovo compagno per tornare tra le braccia di De Martino. Cosa li aspetterà nel futuro? A nessuno è dato saperlo. La Rodriguez sembra aver trovato nuova serenità in questa dimensione di famiglia allargata.

Ha destato preoccuazione, però, il suo distacco prolungato dai social network. Con oltre 10 milioni di follower Belen Rodriguez non è solo un personaggio televisivo di spicco ma anche un’influencer gettonatissima. Ogni post rilasciato sul web per lei significa visibilità ma soprattutto guadagno.

L’ultima pubblicazione (una serie di scatti dagli studi de “Le Iene”) risaliva a quasi una settimana fa. Nuovi guai per la showgirl tanto da tenerla lontana dai social?

Niente affatto! Il silenzio è stato spezzato nel migliore dei modi, con un carosello di cinque foto con i suoi “gioielli” più preziosi: i due figli. Si è mostrata dolcemente insieme a Santiago e Luna Marì mentre giocano amorevolmente in un parco.

I più informati, però, sanno che non erano da soli. I paparazzi, infatti, avevano immortalato anche Stefano De Martino nella stessa occasione che non compare mai negli scatti postati dalla showgirl. Ancora è presto per mostrarsi di nuovo insieme?