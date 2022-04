Ieri sera a Castelmassa, in provincia di Rovigo, una ragazza è morta dopo che la sua auto è uscita di strada e si è ribaltata. Sul posto i soccorsi del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri.

Ha perso il controllo dell’auto che prima è uscita di strada e poi si è ribaltata. Ha perso la vita così una ragazza di 24 anni. Il terribile incidente nella tarda serata di ieri a Castelmassa, comune in provincia di Rovigo.

I vigili del fuoco hanno estratto la giovane automobilista affidandola ai sanitari del Suem 118 che, purtroppo, dopo vari tentativi di rianimazione hanno constatato il decesso. Per i rilievi, oltre ai soccorsi, sono accorsi sul posto i carabinieri.

Castelmassa, auto esce di strada e si ribalta: morta una ragazza di soli 24 anni

Una ragazza è deceduta ieri sera, mercoledì 13 aprile, in uno spaventoso incidente stradale verificatosi in via Gavioli a Castelmassa, piccolo comune di circa 3mila abitanti della provincia di Rovigo. La vittima si chiamava Diana Galicaj, 24enne di origine albanese, ma residente a Badia Polesine impiegata presso il polo logistico Amazon di Castelguglielmo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Precipita dal balcone della sua abitazione: uomo trovato morto con profonda ferita alla testa

La giovane, riferiscono i colleghi de Il Resto del Carlino, era alla guida della sua Volkswagen Lupo, quando per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ha perso il controllo della vettura che è uscita di strada ribaltandosi nei pressi di un’abitazione.

In pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco ed un’ambulanza con a bordo lo staff medico del Suem 118. I pompieri hanno estratto dalle lamiere la 24enne, di cui i soccorritori hanno constatato il decesso. Inutili tutti i tentativi di rianimazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Investite mentre attraversavano la strada: morta ragazza di 18 anni, grave l’amica

I carabinieri di Castelmassa, sopraggiunti sul luogo del sinistro, hanno provveduto ai rilievi per determinare la dinamica e le cause. Non sembrano esserci altri veicoli coinvolti, si tratterebbe, dunque, di un’uscita di strada autonoma. La salma, dopo gli accertamenti, scrive Il Resto del Carlino, è stata restituita ai familiari per le esequie.