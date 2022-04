Niente pace per Charlene di Monaco e Alberto che si trovano ad affrontare una nuova criticità. L’annuncio ha gettato il principato nella preoccupazione totale.

Tempi duri per Charlene di Monaco e Alberto. Dopo mesi in cui la coppia reale è stata al centro di costanti fughe di notizie, tra le allarmanti condizioni di salute dell’ex nuotatrice e la presunta crisi matrimoniale, un’ennesima batosta si è abbattuta su Palazzo Grimani.

Se per un breve momento si era tirato un sospiro di sollievo con il rientro della Principessa, dopo i tanti mesi trascorsi in una clinica svizzera per curarsi, le cose si sono complicate ben presto.

In queste settimane la moglie di Alberto si stava dedicando al recupero delle energie psicofisiche: da circa un anno sta affrontando una malattia misteriosa. Secondo alcuni rumors sarebbe insorta per via di gravi problematiche generatesi in seguito a un’infezione dopo un’intervento chirurgico.

Ritornata a marzo a Palazzo, da voci di corridoio è emerso come sia affidata alle mani di un mental coach pagato dal marito cifre sbalorditive, intorno ai 12 mila euro al giorno.

Nel mentre si sono già diffuse notizie su una sua nuova fuga, essendo stata avvistata all’aeroporto di Nizza. Secondo alcuni si sarebbe spostata in Corsica, per allontanarsi dalle tensioni ormai costanti a Palazzo.

Alla già situazione tesa si è aggiunta un’ulteriore criticità: questa volta a destate la preoccupazione, la salute non di Charlene, ma di Alberto.

Alberto di Monaco: l’annuncio preoccupante sulla sua salute

Dopo mesi in cui la salute di Charlene di Monaco ha catalizzato l’attenzione, questa volta sono le condizioni del marito Alberto a far tremare il principato.

Da Palazzo è giunta una nota ufficiale in cui è stata comunicata la positività del reale al Covid. Per la seconda volta il figlio di Grace Kelly e Ranieri si è beccato il virus.

Nel marzo 2020, infatti, era stato un dei primi Royal a esserne colpiti e al tempo aveva avuto pesanti ripercussioni dovendo fare i conti con il long covid.

Costretto all’isolamento, le sue condizioni non sono gravi. Asintomatico, sta continuando a lavorare, ma a distanza dovendo annullare alcuni impegni in agenza che prevedevano un viaggio a New York.

A riposo nella sua dimora monegasca, dovrà affrontare la ripresa da solo, visto che ormai di Charlene non se ne ha più traccia.