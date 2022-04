Claudia Mori, prima di Celentano c’era lui: Adriano reagì cosi. Nome sconvolgente

Sapete chi c’era nella vita di Claudia Mori, attuale moglie di Adriano Celentano? Una scoperta allucinante: chi l’avrebbe mai detto!

Autore di spettacoli e performance teatrali di stampo politico e satirico, Adriano Celentano è uno degli artisti più navigati dello spettacolo italiano.

Conosciuto da tutti come il “Molleggiato” d’Italia, l’attore ha scritto pagine di storia importanti. Tra un copione e l’altro recitato nei film ‘best seller’ dell’epoca ha conosciuto e si è innamorato di Claudia Mori, attuale moglie.

La coppia, tra le più affermate e longeve al pari di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo vanta di un legame molto forte e un’attitudine determinata. La complicità diretta è nata durante le riprese de “Uno Strano tipo“, mentre in precedenza quasi nessuno è a conoscenza di chi c’era nella vita privata dell’attrice.

All’epoca, Adriano e Claudia avevano iniziato una lunga frequentazione, che pian piano porterà la cantante a dividersi dal suo ‘incognito’, ex fidanzato

Claudia Mori, smascherato il nome dell’ex prima di Adriano Celentano: i dettagli

Per i telespettatori italiani, Adriano Celentano e Claudia Mori rappresentano una delle coppie più congeniali e durature del mondo dello spettacolo.

Tra la cantante e il “Molleggiato” c’è stata sintonia sin da subito, finchè i due non hanno coronato il sogno di mettere a mondo dei figli. Rosita, Rosalinda e Giacomo sono oggi le tre gioie di una vita dei propri genitori, la massima espressione del loro insindacabile rapporto.

In pochi però si sarebbero chiesti a questo punto chi ci fosse nella vita di entrambi prima dello scoppio della scintilla. Se il “Molleggiato” teatrale stabiliva rapporti di flirt e attrazione fisica e mentale con Ornella Muti e Milena Cantù, giusto per citarne qualcuna, per la Mori la situazione sembra un tantino diversa.

L’artista capitolina, amministratrice delegata della casa discografica dedicata al suo attuale marito ha vissuto una storia d’amore incredibile con uno degli ex calciatori della massima serie italiana.

Si tratta di Francisco Lojacono, ex giocatore argentino, naturalizzato italiano, di Roma e Fiorentina, con una breve parentesi nelle vesti di allenatore, tra le esperienze in bacheca da tecnico.

Tra i due, come testimonianza delle voci giornaliste dell’epoca c’è stata grande passione e complicità. Una storia d’amore però imparagonabile a quella che da 58 anni a questa parte vive con il leggendario “Molleggiato”.