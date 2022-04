Costanza Caracciolo in arancione regala visioni di emozionante bellezza su Instagram. Un ritratto della primavera che illumina il web

Il profilo Instagram di Costanza Caracciolo è uno di quei posti sul web che regala energia positiva e tanti sorrisi. Classe 1990, il suo esordio in tv avviene con la vittoria del programma “Veline“, in coppia con Federica Nargi, con la quale compone una delle coppie più amate di “Striscia la Notizia“.

Attualmente concentra la sua attività principalmente sui social, dove dispensa consigli di moda e lifestyle, condividendo anche momenti della vita privata. Al fianco del marito Christian Vieri e delle figlie Stella e Isabel, la showgirl conduce una quotidianità estremamente semplice, nonostante il successo.

Una qualità che caratterizza anche la sua estetica, per una bellezza sopra le righe ma acqua e sapone. Ed è in versione natural che si mostra nell’ultimo post, a celebrare la primavera con un’immagine in tema: esplosione di luce che emoziona i fan.

Costanza Caracciolo: “Spring vibes”

I fiori sbocciano, la temperatura aumenta ed i colori che contraddistinguono il guardaroba invernale lasciano spazio a quelli più vivaci e accesi. La primavera porta con sè una leggera brezza di cambiamento e Costanza Caracciolo si fa trovare pronta ad abbracciarlo.

Sceglie l’arancione per l’ultimo post che regala ai fan su Instagram, in un vestito lingerie dalla linea morbida che evidenzia le curve della showgirl. La tonalità dell’abito è assolutamente di tendenza per la stagione, come anche l’haircut sfoggiato in morbide onde, che addolciscono ulteriormente i lineamenti dell’ex velina.

L’immagine di Costanza Caracciolo illumina il social, dove i fan possono ammirare la visione della sua straordinaria e naturale bellezza.