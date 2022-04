Dayane Mello, la confessione dello scandalo scatena il web. “Que hermosa” nel suo completino color carne: cadono le inibizioni – FOTO

Dayane Mello. La modella brasiliana e conduttrice del programma “Pupa Party” ha rilasciato una confessione hot su una super star internazionale. Completamente senza filtri: che colpo

Non c’è che dire, Dayane Mello non solo è una modella dall’innegabile avvenenza ma anche un personaggio televisivo di primo piano, capace imprenditrice e donna dotata di una straordinaria resilienza.

Cresciuta in condizioni svantaggiate nello Stato di Santa Catarina (Brasile) ha iniziato la sua carriera giovanissima, all’età di soli 16 anni. Ha lavorato per brand prestigiosi che l’hanno condotta nella capitale per eccellenza del fashion system, Milano, facendo dell’Italia la sua nuova casa. Proprio nel nostro paese ha accresciuto la sua fama partecipando a diversi reality sul piccolo schermo; prima “L’isola dei famosi” (12esima edizione), poi “Pechino Express”, infine il “Grande Fratello VIP”.

Dayane Mello torna a far parlare di sè: la rivelazione a luci rosse su un vip famoso in tutto il mondo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello 🍷 (@dayanemelloreal)

Recentemente ha destato parecchia inquietudine la partecipazione di Dayane Mello a un altro reality svoltosi, questa volta, nel suo paese d’origine. Stiamo parlando de “A Fazenda”, format simile al nostro “La Fattoria”, in cui uno dei concorrenti (Nego Do Borel), approfittando dello stato di ubriachezza della modella, le avrebbe rivolto attenzioni non richieste, delle vere e proprie molestie, sfociate in un presunto atto di violenza carnale.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Sei uno spettacolo”: Elisabetta Gregoraci, sguardo penetrante e labbra da sogno. Panorama sbalorditivo – FOTO

Una volta uscita dal programma, la stessa Dayane Mello avrebbe negato che vi siano stati abusi nei suoi confronti. “La sua condotta non è stata la più prudente possibile” – ha detto la modella – “tuttavia non mi ha violentata”.

Chiuso questo spiacevole capitolo, la bella Dayane ha proseguito spedita con la sua vita e la sua carriera. É una mamma presente nella vita della piccola Sofia, nata dalla storia con il collega Stefano Sala. Inoltre, dallo scorso marzo è tra le fila dei volti della piattaforma Mediaset Infinity dove conduce “Pupa Party” insieme ad Andrea Dianetti, web-serie legata a “La pupa e il secchione”.

Proprio nel programma si è lasciata andare a una dichiarazione hot sul celebre rapper Kanye West, ex marito di Kim Kardashian. “Siamo stati insieme e lui è un figo della madonna”, ha poi aggiunto: “Una delle sco*ate più belle della mia vita”.

Non solo televisione e servizi di moda per lei. La Mello è molto presente anche come influencer sul web. Su Instagram conta al momento oltre 1,2 milioni di follower.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Beatrice Borromeo, sapete quanto guadagnava? La cifra è così umile che non ci crederete

A loro disposizione l’ultimo scatto in cui è fasciata in un body color carne: corpo perfetto, divina, una bellezza da togliere il fiato. “Que hermosa” – scrive qualcuno. Impossibile dargli torto.