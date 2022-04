Deddy, l’annuncio: “Non mi fa dormire”. Per la prima volta non sarà solo

Deddy annuncia il suo ritorno e per la prima volta non sarà da solo. Come ha preso piede il nuovo progetto e quando uscirà

È stato uno dei protagonisti della ventesima edizione di Amici, al termine della quale ha potuto realizzare il suo sogno più grande: fare della sua passione un lavoro. Per Deddy il debutto sul mercato discografico ha rappresentato un momento di svolta, riuscendo a ottenere il disco di platino con il suo primo album, “Il cielo contromano“.

Dal progetto discografico sono stati estratti diversi singoli di successo, tutti certificati platino: da “0 Passi” alla traccia che ha dato il titolo al disco. A distanza di un anno dalla fine della sua esperienza nel talent di Maria De Filippi, Deddy è pronto a fare ritorno con nuova musica e per la prima volta non sarà da solo.

“Non mi fa dormire”, Deddy presenta il nuovo singolo in duetto: con chi ha voluto collaborare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Deddy (@sonodeddy)

Poche ore separano i fan di Deddy dall’ascolto del suo nuovo singolo, annunciato attraverso i social del giovane artista. Si intitola “Non mi fa dormire” e sarà reso disponibile su tutte le piattaforme digitali venerdì 15 aprile. Per la prima volta Deddy non sarà da solo, il brano vede infatti la partecipazione di una promettente cantautrice.

LEGGI ANCHE -> Belen Rodriguez: nessuna traccia di lei sui social, poi all’improvviso accade l’inaspettato – FOTO

Si tratta di Caffellatte che oltre alla musica si è dedicata in passato anche alla recitazione e all’editoria. Dopo aver rilasciato diversi singoli -l’ultimo, “TSO“, lo scorso gennaio- è riuscita a catturare l’attenzione del pubblico che la considera una delle nuove voci del pop italiano.

Tra questi anche Deddy che, dopo aver ascoltato i suoi brani, ha pensato fosse perfetta per il suo nuovo singolo. “Sono rimasto rapito dal suo modo di scrivere e di cantare e ho voluto condividere con lei questo pezzo”, ha dichiarato.

“Non mi fa dormire” nasce dalla volontà di mettere in musica pensieri, ricordi, emozioni vissute con una persona cara e che Deddy ha trasformato in parole e in un motivetto tanto accattivante da non riuscire a dimenticare.

LEGGI ANCHE -> Lorella Cuccarini ancora non riesce ad accettarlo: “Tornassi indietro non lo rifarei più”

“Non sono in grado di sognare ad occhi aperti eppure, immergendomi nel brano, un po’ ho iniziato a farlo anche io“, racconta Caffellatte. Il singolo segna il ritorno di Deddy e l’apertura di un nuovo capitolo che porterà, con molte probabilità, all’uscita del secondo album del giovane artista.