La bellissima showgirl ungherese ha dato il meglio di sé nel suo ultimo IG post: questa volta si tratta di quattro foto in costume da bagno.

Nelle immagini Eva indossa un bikini bianco con una particolarissima fantasia: esso comprende una parte superiore a forma di fascia e ed un micro slippino super sgambato.

Il focus degli utenti è tutto concentrato sulla sua silhouette da urlo: gli zoom si sono sprecati!

Nella didascalia del post, la splendida ex concorrente del reality show di Canale 5 ‘L’Isola dei Famosi’ ha riportato la seguente citazione di Dante Alighieri, appartenente al Purgatorio Canto XVII della Divina Commedia: “Colui che vede un bisogno e aspetta che gli venga chiesto aiuto è scortese quanto colui che lo rifiuta”.

Le foto della bella influencer sono come una droga per i seguaci: non ne possono più fare a meno!

Siete curiosi di vedere gli scatti più scoppiettanti che ci siano? Reggetevi forte, perché lo spettacolo sta per iniziare…

Eva è una bomba di fascino e sensualità: mai vista tanta bellezza in una sola FOTO. Un fan scrive: “Perfezione”

Una cosa è certa: Eva sa sempre come rendere felici i suoi fans!

Nella prima foto del post, la strepitosa ex naufraga dell’Isola dei Famosi viene immortalata a figura intera, mentre posa in piedi, con una mano appoggiata alla parete e l’altra sulla testa, lo sguardo rivolto verso l’obbiettivo della fotocamera ed un’espressione piuttosto seria e provocante: resisterle è impossibile!

Il post ha avuto un boom di visualizzazioni, condivisioni, messaggi, mi piace e commenti, tra i quali si legge ad esempio: “La perfezione esiste”; “Che meraviglia, verrei lì con te“; “Foto favolose: sei meravigliosa in ogni posa” oppure “Bella come il sole”.

Non c’è alcun dubbio: la bellezza magnetica di Eva tiene tutti incollati allo schermo.