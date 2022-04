Matilde Caressa, figlia di Benedetta Parodi, paralizza Instagram. Oltre il canto per i suoi fan dovrebbe puntare anche su altro

Mamma giornalista, presentatrice tv ed esperta dei fornelli con libri di cucina super venduti in Italia. Papà giornalista sportivo e telecronista. Lei non poteva che intraprendere la strada del successo. Parliamo di Matilde Caressa, la figlia di Benedetta Parodi e Fabio Caressa, appena 18enne che si sta già facendo strada sui social e non solo.

La giovane molto bella e intraprendente non è attratta dal mondo dell’informazione e della televisione come i genitori ma da quello della musica e del canto. Ha conseguito lo scorso anno la maturità classica presso il liceo Parini di Milano e adesso sta cercando di farsi strada nell’ambiente che ama.

Su Instagram scrive di lei che canta e scrive ed i contributi musicali non mancano di certo. C’è però anche qualcos’altro sul quale la bella Matilde potrebbe puntare secondo i suoi fan.

Matilde, la figlia di Benedetta Parodi: i consigli del web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde caressa (@maticaressa)

Spigliata, pronta a mettersi in gioco e anche molto bella. È questa la prima impressione che si ha di Matilde Caressa su Instagram. La giovane ha già un profilo con un corposo seguito. Oltre 60 mila i fan che non si perdono i suoi aggiornamenti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Christian Totti beccato da mamma Ilary Blasi così: imbarazzo sui social – VIDEO

Lei è convinta di voler intraprendere la strada della musica e per studiare e prepararsi a dovere si è iscritta quest’anno al Cpm, università di musica e canto di Milano. Una scelta fatta con certezza e voglia di migliorare sempre di più per emergere in questo mondo patinato ma molto difficile.

I suoi genitori l’appoggiano in questa sua grande passione ma secondo i fan Matilde oltre che sulla voce può puntare anche su altro perché ha tutte le carte in regola.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Guendalina Tavassi, le FOTO del prima e dopo la chirurgia: non sembra nemmeno lei

È il consiglio che arriva da parte di un follower che le scrive: “A parte la diretta che è stata straordinaria, sfrutta la tua bellezza perché te lo meriti, continua così sei eccezionale sia nel canto e per tutto quello che ti è stato donato”.