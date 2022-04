Giorgia, il segreto su Alex Baroni: “E’ un segno del destino”

Nel giorno dell’anniversario della morte di Alex Baroni, spunta un messaggio da parte della cantante Giorgia che commuove il web

Era il 2002 quando Alex Baroni fu coinvolto in un incidente stradale che gli tolse la vita. Era un uomo unico e un artista strepitoso. Oggi a distanza di anni qualcuno lo ricorda e il tempo sembra non essere trascorso.

La cantante Giorgia non perde occasione di tornare a parlare del suo grande amore. I due sono stati insieme dal 1997 e al 2001 ed hanno vissuto una storia meravigliosa, tra intimità e passione per la musica. Quando accadde il tragico evento la coppia si era già separata, ma fu un brutto colpo per l’ex compagna di Baroni.

Alex Baroni, le parole toccanti della sua ex compagna Giorgia

In queste ultime ore Giorgia, la cantante che nel 2001 perse un grande amico, ha pubblicato un tweet un messaggio unico.

Le sue parole hanno commosso il web e sono diventate virali, ecco cosa ha riferito riguardo a Alex Baroni: “Venti anni senza Alex, figlio fratello amico compagno, e Artista irripetibile, il tempo non cancella niente”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“E’ con voi!” Elisabetta Gregoraci spunta la FOTO che tutti aspettavano

Nel corso di un’intervista riportata dal Messaggero ha affermato: “Avrei voluto morire anche io con lui. Noi ci eravamo lasciati, ma le cose da dire erano ancora tante, troppe…non mi rassegnavo”.

E poi ha rivelato un dettaglio che nessuno ha mai saputo. La cantante poco prima dell’incidente aveva ricevuto un messaggio in segreteria da parte dell’ex compagno che per anni non ha mai voluto cancellare, fino a quando è scomparso dalla memoria del telefono. Giorgia lo ha definito: “Un segno del destino”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Il karma sviene” Elenoire Casalegno è irresistibile: il dettaglio che spiazza i fan – FOTO

Oggi sono tanti i colleghi e gli amici che hanno speso qualche minuto per ricordare Alex Baroni, che, nonostante la sua giovane età, ha lasciato un segno nel mondo della musica. La sua passione gli ha fatto conoscere molte persone e intraprendere una carriera stroncata troppo presto e in modo imprevedibile. Il suo ricordo è indelebile.