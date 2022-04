Giorgia Soleri baciata dal sole: “Finalmente posso esibire il mio…”

Giorgia Soleri si mostra su Instagram con un bellissimo scatto e rivela ai fan il suo segreto per queste giornate di primavera. Scopriamo insieme di cosa si tratta

Giorgia Soleri è la donna del momento. Modella, influencer, attivista, si è fatta molto conoscere in questo periodo per la sua lotta all’endometriosi, malattia che la tormenta da anni. La giovane donna ha finalmente trovato il coraggio di affrontare il problema alla luce del sole e ha deciso di condividere la sua esperienza per diventare un punto di riferimento per tutte le ragazze che soffrono della stessa patologia.

Giorgia Soleri è anche, come tutti sanno, la fidanzata storica del leader dei Maneskin, Damiano David. I due sono inseparabili e sono una delle coppie più amate del mondo della musica. Di recente Giorgia è volata a Los Angeles per raggiungere il suo uomo, oberato di impegni di lavoro.

Giorgia Soleri svela il suo segreto di primavera

Giorgia Soleri utilizza moltissimo i social, in particolare Instagram, per tenersi in contatto con i suoi tanti followers e soprattutto per portare avanti le sue battaglie. L’influencer ama condividere i momenti più belli della sua vita e ama soprattutto mostrarsi ed esprimersi liberamente, senza veli. Spesso alcune sue scelte sono state molto criticate, come quella di mostrarsi al naturale con i peli sotto le ascelle, ma la ragazza continua imperterrita per la sua strada.