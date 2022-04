Ilary Blasi da giovane, ecco la foto che circola sul web. Lo scatto la ritrae accanto al suo Francesco Totti. Vediamo come è cambiata

Ilary Blasi oggi è la regina dei reality show e una delle presentatrici di punta di casa Mediaset. Tanti i programmi di successo degli ultimi anni seppur qualche parentesi poco felice. Solo negli ultimi tempi è stata al timone di “Star in the star” che per l’azienda Berlusconi è stato un vero flop. Ascolti bassissimi e telespettatori insoddisfatti della trasmissione definita come una brutta copia tra “Tale e quale show” e “Il cantante mascherato”.

Ma si sa, non tutto può riuscire alla perfezione, e a volte anche i migliori sbagliano. Messa alle spalle quella esperienza, oggi Ilary si concentra sulla conduzione de “L’Isola dei Famosi” dopo aver archiviato anche il gossip che la voleva in crisi con il suo Francesco Totti e vicina al divorzio.

I due stanno insieme da 20 anni, fin da quando la presentatrice ha iniziato a muovere i primi passi in tv. Ve la ricordate com’era? C’è una vecchia foto sul web che svela tutto.

Ilary Blasi, la FOTO agli esordi: ecco come è cambiata

Bella, simpatica, schietta ed una professionista della televisione. È così che oggi potremmo definire Ilary Blasi, la moglie di Francesco Totti e una delle donne più acclamate dello Stivale.

Da quando Ilary ha iniziato in tv ne sono passati di anni. Tutti la ricordano come letterina di “Passaparola”, l’iconico quiz condotto da Gerry Scotti. Proprio lì si è fatta notare, insieme a Silvia Toffanin. Amiche e signore di grande rilievo oggi, per la carriera e per via dei loro compagni.

Ma vi ricordate com’era Ilary ai suoi esordi? C’è una foto che circola in questi giorni sul web che la immortala già al fianco del suo Francesco Totti. Era giovanissima, bionda ma con una nuance diversa da quella che sfoggia oggi, decisamente più paffuta in volto, con quegli occhi chiari che catturano.

Oggi il suo viso è diverso, doppiamo dirlo. Certo gli anni sono passati e anche lei è cambiata. Ilary non è più una ragazzina ma forse anche qualche aiutino se l’è fatto dare.

Lei non ne ha mai parlato esplicitamente ma per i rumors del web la moglie di Totti ha fatto ricorso al chirurgo. C’è chi la definisce addirittura “irriconoscible” anche se quasi tutti sono concordi nel dire che in versione nature era molto più bella.