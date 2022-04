Lorella Cuccarini a distanza di anni rivela un retroscena della sua vita che cambierebbe, ecco cosa le è successo in passato

Ballerina e coreografa, una donna affascinante che anche con il passare del tempo non rinuncia a mantenersi in forma e a mostrare tutta la sua bellezza. Lorella Cuccarini è una forza della natura sotto ogni punto di vista.

Attualmente è impegnata con “Amici” dove ricopre il ruolo di insegnante insieme ai suoi colleghi e alla grande Maria De Filippi che lo scorso anno l’ha scelta per intraprendere questa meravigliosa esperienza.

Lorella Cuccarini, il suo rimpianto più grande

Molto attiva anche sui social, Lorella Cuccarini non perde occasione di condividere con il pubblico alcuni momenti delle sue giornate e nel corso di varie interviste ha rivelato alcuni retroscena sul suo passato professionale e personale.

Proprio al Corriere della Sera ha spiegato che per mantenersi in forma ha sempre seguito delle diete e uno stile di vita sano e corretto, anche se a volte avrebbe preferito cambiare strategia.

“Nel tempo ho seguito diversi regimi alimentari, a volte sbagliando. Ricordo in particolare l’iperproteica: all’epoca andava di moda – ha spiegato – tornassi indietro non la rifarei: può essere dannosa, soprattutto a base di sola carne”.

Poi ha aggiunto: “Il benessere è una questione di testa, non di taglia. Una dieta ben fatta non dovrebbe essere escludente, né punitiva, ma una abitudine a mangiare in maniera bilanciata a lungo”.

A distanza di anni, Lorella Cuccarini sa cosa è meglio per la sua vita e cosa invece non deve più fare. Ora che è una donna matura, moglie e mamma, sa cosa consigliare ai suoi cari e ai suoi allievi.

Il pubblico la adora e la segue con fiducia e passione ad “Amici“, il talent dove i ragazzi si mettono alla prova e mostrano le proprie qualità. La Cuccarini li sostiene con determinazione, rispetto e generosità.