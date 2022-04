“Su di te anche un cencio…” Lucilla Agosti osa e stupisce: il particolare sensuale tutto da copiare – FOTO

Lucilla Agosti. La nota conduttrice televisiva raccoglie consensi anche sul web. Il suo stile british piace eccome. Piovono commenti dai fan adoranti. E voi che ne pensate?

Di origine milanese, classe 1978, Lucilla Agosti ha avuto ben chiaro fin da giovanissima che il suo futuro sarebbe stato sotto il segno dello spettacolo. Ha esordito nei panni di attrice nel rifacimento della celebre commedia teatrale “La strana coppia” ma è stato successivamente il piccolo schermo a donarle la soddisfazioni maggiori.

É stata volto della giovane rete All Music, poi il passaggio in Rai con la conduzione del programma “Guelfi e Ghibellini”. A fianco del duo Luca e Paolo è apparsa come guest star in un episodio della simpaticizzima sit-com “Camera Café”. Altri due comici strepitosi (Ale e Franz) l’hanno voluta in “Buona la prima”. Nel 2008 è al comando del “DopoFestival” con Elio ma sicuramente un’impennata di popolarità è arrivata grazia al suo ingaggio come opinionista della nona edizione del reality “L’isola dei famosi”, condotta da Nicola Savino e vinta quell’anno da Antonella Elia.

Lucilla Agosti scardina la convenzionalità: le immagini su Instagram rivelano tutta la sua eleganza

Recentemente la presentatrice è uscita allo scoperto con il suo nuovo amore; si tratta di Vanni Oddera, campione mondiale di motocross freestyle, sport che pian piano sta appassionando anche la bella Lucilla. Quest’ultima è stata legata per dieci anni all’esperto di finanza Andrea Romiti con i quale ha avuto 3 figli: Cleo 2011) Diego (2013) e Alma (2017)

Attivissima anche sul web, Lucilla Agosti ha un folto seguito sul social network per eccellenza, Instagram, che utilizza come una raccolta dei suoi momenti più preziosi da condividere con il pubblico.

L’ultimo post la vede in uno scatto particolare; indossa un completo molto british, dalla fantasia tartan ma dai colori sgargianti, impreziosito da decolletè blu elettrico con tacchi vertiginosi. Il particolare da copiare? La deliziosa cavigliera in bella mostra che conferisce quel tocco in più a tutto l’outfit: molto chic. “Chi l’ha detto che “quadri e righe mai insieme?” – scrive in didascalia. “Osate e comunicate per quello che siete, che vi piace e che vi stupisce e incuriosisce… anche solo per un giorno”.

“Su di te anche un cencio dei pavimenti sta bene” – commenta un fan. Il parere, a quanto pare, è condiviso: “Che magnifico outfit”, “Senza parole. Sei splendida, un sogno speciale”, “Tu saresti stupenda pure con un sacco di patate addosso”.