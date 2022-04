Maria Pedraza in piscina è una moderna sirenetta, mini bikini e fondoschiena che lascia di stucco – FOTO

L’attrice classe 1996 si trova in vacanza in un luogo da sogno, sta però facendo pietrificare la sua community social con foto sbalorditive di lei in costume.

Nata sotto il segno dell’aquario il 26 gennaio 1996, il suo nome spicca tra quelli delle attrici più qualificate del cinema internazionale. Bellissima come un angelo, Maria Pedraza è l’ex volto de “La Casa di Carta” ed “Elite” dove si è contraddistinta per una performance magnetica e decisamente professionale nonostante la sua giovane età.

Se nella saga Netflix era Alison Parker, la figlia dell’ambasciatore inglese a Madrid, oggi Maria può finalmente staccare la spina e vestire i panni di attrice, ballerina e giovane donna padrona di se stessa e della sua felicità.

Le ultime foto di lei in vacanza al mare hanno già fatto il giro del web e la sua nutrita Fanpage Instagram è esplosa nei commenti lasciandole “appena” 449mila like in pochissime ore. L’ultimo scatto in piscina è decisamente focoso, se ve lo siete persi è un gran peccato. Vediamolo insieme.

Maria Pedraza miete vittime, a cavalcioni sul bordo della piscina è incredibile

