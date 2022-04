Melita Toniolo sublime in total white fa una proposta indecente ai fan: “Ve lo faccio vedere io” – FOTO

La showgirl sui social si è mostrata con un outfit in perfetta tendenza con i trend di stagione, total white e crop top super glamour.

Tra i volti che più hanno saputo farsi strada nel mondo dello showbiz nazionale dopo la fine del “Grande Fratello” impossibile non citare Melita Toniolo, showgirl, modella, attrice, conduttrice televisiva e speaker radiofonica.

Ne è passata anche di acqua sotto i ponti da quanto era l’inviata di “Lucignolo”, una bomba a orologeria che ha mandato in estasi milioni di fan attaccati alla tv per vedere solo lei.

Oggi Melita ha cambiato vita, lavora in palestra come pt ed è una mamma amorevole e affiatata con Daniel nato nel dicembre 2017 dalla relazione con il comico Andrea Viganò (in arte Pistillo).

Attivissima sui social dove ha una Fanpage pari a 1,2 milioni di follower, Melita mostra quotidianamente la sua vita privata anche se ieri ha spiazzato tutti con una richiesta forse oltremodo “indecente”.

Melita Toniolo provoca i fan, cos’hanno risposto tutti in coro?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MELITA TONIOLO (@melitatoniolo)

Nell’ultimo posto Ig la bella ex gieffina ha chiesto ai fan un’opinione sui suoi contenuti social. “Un caffè per iniziare la giornata e via di appuntamenti! Ma ho una domanda per voi: cosa vorreste vedere di più nel mio profilo?”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Su di te anche un cencio…” Lucilla Agosti osa e stupisce: il particolare sensuale tutto da copiare – FOTO

Si tratta di una domanda inedita da parte sua visto che difficilmente si trova in difficoltà sui temi da trattare con la sua community social. In moltissimi hanno risposto al suo appello. Chi ha scritto “Più nudo” (ovviamente), “Vorrei vedere foto tue del passato”, “A me basta vedere te 😍 forse più in intimo”, “Più video di beauty e hair care”, “Vita con la tua famiglia”, “Video di allenamento”.

Però non sono mancati nemmeno una serie di commenti relativi al look scelto nel post, dove infatti bella come il sole si è mostrata con un crop top nero che scopriva l’addome piatto e sodo. Giacca over panna abbinata ai jogger con elastico in vita e alla caviglia, mini borsa abbinata Chanel e décolleté con tacco a stiletto per enfatizzarne il collo del piede da ballerina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Maria Pedraza in piscina è una moderna sirenetta, mini bikini e fondoschiena che lascia di stucco – FOTO

Una vera visione sportiva ma decisamente seducente con quel suo sorriso impertinente che in poche ore dal lancio ha fatto breccia nel cuore di oltre 7mila fan che sono rimasti di stucco di fronte a tale bellezza.