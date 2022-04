Soleil Sorge sta vivendo il suo momento d’oro, dopo il “Grande Fratello Vip” e “La Pupa e il Secchione”, ecco dove la ritroveremo

Solare, sensuale, appariscente, sempre con il sorriso sulle labbra. Ha la risposta pronta in ogni situazione, così si è fatta conoscere dal pubblico italiano con la partecipazione al “Grande Fratello Vip”.

Soleil Sorge, dopo l’amore artistico consumato nella casa più spiata d’Italia con Alex Belli, sta cavalcando l’onda del successo e non ha nessuna intenzione di fermarsi. “La Pupa e il Secchione”, “Isolaparty” ed infine è stata chiamata dagli autori di un altro programma molto noto agli italiani.

Soleil Sorge, tacco a spillo e gambe scoperte: pronta per una nuova esperienza – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ꜱᴏʟᴇɪʟ ᴀɴᴀꜱᴛᴀꜱɪᴀ ꜱᴏʀɢᴇ (@soleil_stasi)

Soleil Sorge è approdata a “Le Iene” e il 13 aprile ha accompagnato Belen Rodriguez e Teo Mammucari nel corso della serata, indossando un vestito corto rosso che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Tacchi a spillo, gambe scoperte e décolleté in bella vista. Il trucco c’è ma non si vede e i capelli sono sciolti. Sensuale, solare e seducente. All’ex gieffina non manca proprio nulla ed ha tutti gli attributi per fare strada nel mondo dello spettacolo.

“Dietro alla scena“, scrive sotto al video che ha fatto immediatamente il giro del web. Non sono mancati i commenti da parte dei fan e tra i tanti si legge: “Tu ogni giorno diventi sempre più bella” e poi ancora “La perfezione assoluta Queen”, qualcun altro aggiunge: “Quanto sei bella quando sorridi”.

Soleil Sorge non avrà vinto il “Grande Fratello Vip” ma è la prima in assoluto per quanto riguarda popolarità e notorietà. Sarà stato il suo modo di essere, i lati che ha mostrato nel corso del reality, la sua simpatia o altro, ma l’influencer ha fatto centro: oggi la televisione italiana la vuole a tutti i costi.