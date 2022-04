Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin: una bionda tra i due. Il terremoto che potrebbe stravolgere Mediaset

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin: coppia rodata nella vita privata e anche in ambito professionale. Tutto potrebbe cambiare con l’ingresso di un nuovo volto a Mediaset. Di chi si tratta?

Pier Silvio Berlusconi, figlio dell’ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi e della sua prima moglie Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, è attualmente vicepresidente esecutivo e amministratore delegato del Gruppo Mediaset e azionista di Fininvest, azienda fondata dal padre negli anni ’70.

Da oltre 20 anni è legato sentimentalmente alla conduttrice televisiva Silvia Toffanin con la quale non si è mai sposato ma che gli ha dato due figli: Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Pier Silvio Berlusconi era già padre di Lucrezia, nata nel 1990 da una precedente relazione.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin: cosa potrebbe scombinare i piani a Mediaset

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono due personaggi molto noti in conseguenza dei loro ruoli (seppur molti diversi) all’interno di Mediaset.

In particolare, la Toffanin è divenuta celebre a partire dal 2001 quando entrò a far parte nelle vesti di letterina del cast del popolare quiz pomeridiano di Canale 5 “Passaparola”, all’epoca presentato da Gerry Scotti. Ha portato avanti una bella gavetta che l’ha condotta a iscriversi all’albo dei giornalisti professionisti nel 2004 e a conseguire successivamente la laurea nel 2007 in Lingue e letterature straniere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Esperta di moda, ha curato una rubrica all’interno del talk show “Verissimo” fino a prenderne definitivamente le redini nel lontano 2006. In molti hanno avanzato le chiacchiere malevole che sia stata spinta dal compagno. In realtà la Toffanin ha sempre mantenuto un profilo basso, compiendo egregiamente il suo lavoro senza dare adito a pettegolezzi e scandali. La sua sfera intima è in una bote di ferro a protezione dei suoi figli e dell’intera famiglia.

Una piccola indiscrezione potrebbe compromettere il suo futuro. A quanto pare la procace giornalista sportiva Diletta Leotta sarebbe pronta a dire addio al canale DAZN per approdare a Mediaset.

Quali sono i progetti riservati per lei all’interno dell’azienda? Ancora tutto un mistero. Il settimanale Vero Tv parla di un programma incentrato sull’intrattenimento e sulla comicità sullo stile di “Colorado” e “Honolulu”.

E se prendesse il posto di Silvia Toffanin o andasse ad intaccare la sua fascia oraria? Le bella bionda siciliana attrae una grande fetta di pubblico. La sua vita privata ha interessato orde di curiosi dopo la fine della sua storia con l’attore Can Yaman. Potrebbe essere un asso nella manica di Pier Silvio Berlusconi? Tutto da scoprire nei prossimi mesi.