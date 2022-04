Maddalena Corvaglia condivide con i fan degli scatti mozzafiato che lasciano tutti a bocca aperta: che spettacolo della natura

Passano gli anni e c’è chi ringiovanisce invece che invecchiare. Maddalena Corvaglia è una di questi. L’ex velina di “Striscia la notizia” è un vulcano in eruzione e la sua bellezza supera ogni limite.

Sempre sul pezzo, con determinazione e intraprendenza ha intrapreso un percorso completamente nuovo che le sta facendo scoprire alcuni aspetti della sua vita fino ad oggi inesplorati. Si è avvicinata al mondo del fitness e dello sport in generale ed ora è la prima a dare consigli ai fan che la seguono.

Maddalena Corvaglia: un messaggio per i fan, ma gli occhi cadono sul fondoschiena da urlo – FOTO

“GLI ORMONI DELLA FELICITÀ Cosa fare per produrne di più?

Per produrre : ENDORFINE( un antidolorifico naturale )

Ascolta buona musica , allenati , fai del buon sesso. ADRENALINA

Spezza la routine, prova a superare una tua paura. SEROTONINA(favorisce il buon umore)

Cammina all’aperto, fai sport, fatti baciare dal sole. OSSITOCINA (amore)Abbraccia chi ami, gioca con un bambino o con un animale, fai dei complimenti alle persone intorno a te. GABA(anti stress). Medita e respira”.

Un lungo messaggio per augurare un buongiorno a tutti i follower che la seguono. Così Maddalena Corvaglia ha interagito con la sua community e lo ha fatto attraverso degli scatti sensuali che sono diventati virali.

A colori e in bianco e nero, in primo piano c’è il suo fondoschiena che non è passato inosservato e sono tanti i fan che hanno potuto notare la perfezione delle sue forme.

Qualcuno ha scritto: “Beh nulla da aggiungere” e poi ancora “Che dirti, sei immensa grande donna”, qualcun altro ha affermato: “La Maddy è sempre la Maddy”.

Proprio così, perché passeranno gli anni, cambieranno mode e stagioni, ma c’è una cosa che rimarrà sempre uguale: la meraviglia negli occhi di Maddalena Corvaglia che nonostante l’età trova sempre il modo di fiorire e rinascere primavera dopo primavera.