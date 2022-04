Rai, il più grande flop del 2021: non ce lo saremmo mai aspettati da lui

I programmi e le serie trasmesse sui canali Rai, ottengono sempre un grande successo e questo è merito degli artisti scelti e delle storie raccontate.

Le fiction proposte su Rai1, vengono spesso riconfermate per le stagioni successive, dopo che il pubblico ha seguito attentamente puntata per puntata, permettendo numeri d’ascolto stratosferici e di conseguenza, grande soddisfazione per gli attori.

Non per tutti i programmi però, il successo è garantito, visto che alcuni format proposti al pubblico, non ottengono il risultato sperato. É il caso del programma andato in onda su Rai1 condotto da Alessandro Cattelan, ovvero “Da Grande”. Il presentatore che per anni è stato al timone di Xfactor, ha proposto una nuova idea che suo mal grado, non è stata particolarmente apprezzata. Il programma consisteva in un varietà tutto concentrato sul divertimento e sulla buona musica. Due puntate previste, andate in onda di domenica, dove sono stati invitati molti ospiti, attori noti a cantanti di successo, amati e conosciuti dal pubblico italiano.

Il programma di Cattelan è stato un vero flop

Nonostante l’impegno da parte del conduttore per la riuscita di un programma di successo, le cose non sono andate benissimo e gli ascolti sono risultati deludenti. “Da Grande” è stato un vero e proprio flop per Rai1, un programma che molto probabilmente avrebbe ottenuto apprezzamenti differenti su Sky e non trasmesso su una rete come Rai1.

Ad ogni modo Cattelan ha dato tutto se stesso per riuscire al meglio, lavorando sodo per regalare al pubblico due serate di leggerezza con un intrattenimento coinvolgente e selezionato. Di sicuro il mancato successo del programma, non segnerà la fine della sua carriera. Un uomo talentuoso e molto simpatico che negli anni si è fatto conoscere e amare dal pubblico, coloro che hanno sempre ammirato le sue capacità durante la conduzione ad Xfactor ma che purtroppo non sono stati dello stesso parere, quando è arrivato il momento di commentare il suo ultimo programma.

