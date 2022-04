“Licenza di uccidere!”, Roberta Morise come Ursula Andress: primo piano di fuoco, impossibile distogliere lo sguardo da lì – FOTO

La modella ha detto addio all’Isola, un ritorno amaro che però ha vissuto con grandissima gratitudine per quanto vissuto con gli altri naufraghi.

Lunedì scorso è stata l’ultima eliminata da “L’Isola dei Famosi” perdendo al televoto flash contro Laura Maddaloni e Jovana Djordjevic. Roberta Morise è quindi stata costretta ad abbandonare definitivamente il reality show salutando il pubblico che aveva tifato per lei in queste settimane di gara.

Prossimamente quindi farà il suo ingresso nello studio di Canale 5 per raccontare a Ilary Blasi e ai telespettatori la sua esperienza vissuta e il rimpianto di quanto non ha potuto dimostrare.

Nel frattempo i suoi responsabili social hanno condiviso su Instagram uno scatto di Roberta che ha catturato l’attenzione di moltissimi fan. Il paragone è incredibile visto che sembra lei. Ve lo siete persi?

Roberta Morise pronta a tutto, non demorde e cattura i cuori con uno scatto bollente

“Licenza di uccidere!!! Come Ursula Andress😍”, “Fascino ed eleganza. Meravigliosa”, “Stile Bond girl😍 sempre affascinante”, “Tu sei la luce🤗😘”.

Questi solo alcuni dei commenti che sono arrivati a corredo dell’ultima foto Ig pubblicata nel profilo di Roberta prima che lei se ne impossessi nuovamente dopo l’esperienza all’Isola.

Nello scatto la vediamo in bianco e nero con sguardo fisso alla fotocamera con in evidenza il suo décolleté pazzesco e tonico da cui spunta solo parzialmente il reggiseno con spallina sottile. Indossa sulla testa inoltre gli occhiali subacquei in perfetto stile “Licenza di uccidere”, film cult del 1962 diretto da Terence Young.

Impossibile non vedere il paragone con la bella attrice americana che usciva dall’acqua con il suo bikini bianco e gli occhiali in mano, come una sirenetta sensuale a cui cadere ai piedi.

Trucco marcato e labbra da baciare, una regina di ghiaccio che racconta il suo modo di vivere la sconfitta della gara, pur sempre a testa alta e senza rammarico alcuno per come è andato il gioco.