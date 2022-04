Sanremo, Checco Zalone risponde ad Amadeus: “dopo questo non lavorerai più”

Sanremo, Checco Zalone aveva avvertito il conduttore Amadeus: su Instagram spunta il video che non avevate mai visto

La 72esima edizione del Festival di Sanremo verrà ricordata anche per le travolgenti incursioni di Checco Zalone. Il comico, per la prima volta ospite della kermesse canora, non ha deluso le aspettative portando sul palco una serie di personaggi a dir poco esilaranti, che hanno avuto il merito non solo di divertire i telespettatori, ma anche di averli fatti profondamente riflettere.

Non tutti, però, hanno dimostrato di aver gradito i siparietti messi in piedi da Zalone, che ha voluto fare satira su una vasta gamma di argomenti, dal Coronavirus alla transfobia.

Il comico, consapevole del fatto che la sua presenza avrebbe inevitabilmente spaccato in due l’opinione pubblica, non aveva mancato di discuterne con Amadeus. Quello che i due si erano detti è recentemente apparso proprio all’interno di un video, che sta attualmente spopolando sul web.

Sanremo 2022, Checco Zalone risponde ad Amadeus: “dopo questo non lavorerai più”

Quando si diffuse la notizia che Checco Zalone sarebbe stato tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2022, i telespettatori della kermesse canora si mostrarono a dir poco entusiasti. Il nativo di Capurso, con i suoi 5 film campioni d’incassi, era e continua ad essere l’attore comico più apprezzato dal pubblico italiano.

Da parte sua, Zalone aveva ovviamente messo in conto la possibilità che i suoi sketch potessero deludere le aspettative di alcuni telespettatori. Per questo motivo, proprio a distanza di pochi giorni dall’inizio del Festival, il comico non aveva mancato di scherzarci su assieme al conduttore Amadeus.

“Ama, ma sei sicuro che hai pagato il mutuo?“, aveva domandato Zalone al collega nel video che, proprio in questi giorni, è tornato alla ribalta sui social. Di fronte alla risposta affermativa del presentatore, che lo rassicurava in merito alla propria situazione economica, l’attore aveva commentato così: “bene, perché dopo Sanremo non lavorerai più. Al massimo Telelombardia“.

Un’esternazione, quella di Zalone, che aveva fatto scoppiare a ridere il conduttore Amadeus, ma che, a distanza di mesi, non appare poi così lontana da quanto verificatosi a Sanremo. Come Checco aveva predetto, infatti, alle lodi nei riguardi del suo operato si sono affiancate anche molte critiche.