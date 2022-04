Sara Croce, in costume mostra il paradiso: bikini mozzafiato – FOTO

Sara Croce in uno scatto in costume davvero celestiale, la Bonas di Avanti un Altro è spettacolare: fisico suadente e perfetto

La Bonas di Avanti un Altro, Sara Croce, è davvero una bellezza mozzafiato e tiene fede, eccome, al suo nome di scena. La modella pavese si è ormai affermata tra le celebrità principali sui social e continua a crescere in fama e ammirazione nel cuore dei fan.

Classe 1998, già da qualche anno Sara è uno dei punti di forza del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Un quiz game che ottiene sempre ottimi riscontri in termini di ascolti da parte dei telespettatori, che oltre a un format dinamico e divertente può contare su una carta vincente in particolare. Ossia, la presenza prorompente delle bellezze del ‘minimondo’.

Oltre a Sara, le varie Claudia Ruggeri, Laura Cremaschi, Francesca Brambilla e molte altre, si divertono a entrare in scena creando scompiglio e distraendo pubblico e concorrenti con il loro fascino. Tutte loro ormai sono diventate beniamine assolute della community, la splendida Sara è tra coloro che accendono maggiormente la fantasia del web.

Sara Croce, saluti malinconici alle vacanze: ma il suo bikini è una vera esplosione di gioia

Il milione di followers su Instagram di Sara rimane a bocca aperta, questa volta, per il suo ennesimo scatto in costume. La modella e showgirl si è presa qualche giorno di vacanza recandosi a Sharm El Sheikh, in Egitto. Un paradiso che le dispiace davvero lasciare, come scrive nella didascalia. Ma il paradiso, con questo scatto, lo mostra lei ai suoi ammiratori.

La sua silhouette sinuosa e impeccabile, esplosiva, non può lasciare indifferenti. In bikini, Sara è davvero un capolavoro e raccoglie come sempre i complimenti, i like e l’adorazione da parte del popolo del web.

Curve micidiali che lasciano sempre il segno. Sara è sempre più nel cuore dei suoi fan e in vista dell’estate promette altre immagini da sballo.