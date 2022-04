Un operaio elettricista di 63 anni è stato trovato esanime in un capannone di un’azienda di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. In corso gli accertamenti per chiarire quanto accaduto

Nel pomeriggio di ieri a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, un operaio elettricista di 63 anni è stato trovato senza vita all’interno del capannone di un’azienda. A fare la tragica scoperta il titolare che ha subito allertato i soccorsi.

Una volta giunti sul posto, i sanitari non hanno potuto far nulla per il 63enne. Intervenuti anche il personale dell’Ats e la Polizia che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Si ipotizza che la tragedia possa essersi consumata due giorni prima del ritrovamento.

Ancora incidenti mortali sul lavoro. Un operaio elettricista è stato trovato morto ieri pomeriggio, mercoledì 13 aprile, in un capannone di un’azienda, sita in via Daniele Manin a Sesto San Giovanni, comune alle porte di Milano. Si tratta di Gianni Russo, 63enne originario della provincia di Foggia.

A chiamare i soccorsi il titolare della ditta che, riporta la redazione di Milano Today, ha rinvenuto l’operaio riverso al suolo. In pochi minuti, presso il capannone sono arrivati gli operatori sanitari del 118, ma per il 63enne era ormai troppo tardi: i medici hanno potuto solo dichiararne il decesso.

Accorsi anche gli agenti della Polizia del commissariato locale ed i tecnici dell’Ats che hanno provveduto agli accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti. Dai primi riscontri, riferiscono i colleghi di Milano Today, sembra che la vittima sia precipitata da una scala sulla quale si trovava mentre effettuava dei lavori.

Da determinare nel dettaglio anche quando si sia verificata la tragedia: da quanto emerso sino ad ora l’incidente potrebbe risalire a due giorni prima del ritrovamento. Lunedì, alcuni operai avrebbero segnalato al titolare della ditta che la porta del capannone fosse rimasta aperta.