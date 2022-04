Suor Cristina convola a nozze? Dopo The Voice finalmente la verità

Suor Cristina Scuccia ha deciso di convolare a nozze? Dopo l’esperienza a The Voice arriva finalmente la verità su di lei

L’esperienza di Suor Cristina Scuccia a The Voice appare letteralmente impossibile da dimenticare. Quando la cantante si presentò alle audizioni con il singolo “No One“, la sua voce impressionante finì per conquistare tutti e quattro i giudici.

Fu proprio J-Ax ad aggiudicarsi la celebre cantante nella sua squadra, e fu sempre il noto rapper a portarla al successo consentendole di vincere il noto talent di Rai 2.

Negli anni che seguirono l’edizione 2014 di The Voice, tuttavia, la presenza di Suor Cristina Scuccia in tv è diminuita progressivamente, fino quasi ad estinguersi del tutto. Cosa è accaduto alla cantante in questi ultimi mesi? Si è davvero sposata come molti sostengono? Scopriamolo insieme.

Suor Cristina Scuccia si è davvero sposata? Dopo The Voice finalmente la verità

Dopo la vittoria conseguita a The Voice nel 2014, Suor Cristina ha scelto di comparire raramente in televisione. Una decisione sicuramente non in linea con il successo che, grazie alla programma, la cantante era riuscita a riscuotere attraverso i due album pubblicati.

Eppure, dopo la partecipazione a Ballando con le Stelle nella primavera del 2019, della celebre cantante si sono perse le tracce. Cosa è accaduto in questi anni nella vita della Scuccia? Si è davvero sposata come molti sostengono?

Di fatto, Suor Cristina ha realmente deciso di stravolgere la propria vita e di lasciarsi alle spalle la carriera da cantante. Il tutto, però, è avvenuto in maniera completamente diversa rispetto a ciò che i fan si sarebbero aspettati da lei.

L’8 settembre 2019, infatti, l’ex vincitrice di The Voice ha deciso di prendere i voti perpetui e di consacrare in via definitiva la propria vita a Gesù. Una decisione di questo tipo, ovviamente, non poteva che prevedere un distacco totale da tutto quello che rappresentava il passato di Suor Cristina.

A seguito della consacrazione, la cantante è apparsa in televisione solamente una volta, come ospite di Guess My Age (2020). Senza ombra di dubbio, le priorità della Scuccia non sono più quelle di tanti anni fa.