Uomini e Donne, la domanda manda in bestia la De Filippi: “sì, c’è stata intimità”

Uomini e Donne, la domanda di Tina Cipollari fa imbestialire Maria De Filippi: l’argomento è scottante e ha lasciato di sasso il pubblico di Canale Cinque

Non è andata a buon fine la frequentazione tra Riccardo Guarnieri, da poco rientrato nello studio di Uomini e Donne, e la sensualissima Gloria Nicoletti. Proprio nel corso dell’appuntamento di ieri, il cavaliere ha comunicato alla dama di voler chiudere la conoscenza, non essendosi il suo interesse tramutato in un sentimento che vada oltre l’attrazione.

Se inizialmente la donna è parsa accettare senza neanche troppo rammarico le affermazioni di Guarnieri, quest’oggi la situazione si è rivelata essere agli antipodi. Poco dopo essere tornata nella propria postazione, Gloria ha dovuto assistere all’ennesimo ballo tra Ida e Riccardo.

Una scena, quest’ultima, che agli occhi della Nicoletti era davvero eccessiva ed impossibile da digerire. Maria De Filippi, che non ha potuto evitare di notare il suo pianto, le ha immediatamente chiesto spiegazioni a riguardo.

Anche gli opinionisti Gianni e Tina, colpiti dalla reazione di Gloria, l’hanno ovviamente incalzata con le loro domande. L’atteggiamento della Cipollari, in particolar modo, è parso proprio non andare giù alla conduttrice, che non ha mancato di farglielo notare con una punta di stizza.

Uomini e Donne, la domanda di Tina manda in bestia Maria De Filippi: “sì, c’è stata intimità”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Che splendore”: Giorgia Palmas, l’apertura dell’abito stuzzica la fantasia. Fisico incredibile, fan in tilt – FOTO

Dopo il ballo avvenuto in studio tra Ida e Riccardo, Gloria Nicoletti non è più riuscita a trattenere le proprie emozioni. Delusa dal fatto che il cavaliere avesse deciso di interrompere la conoscenza, la dama, tra le lacrime, lo ha accusato di non averle fatto capire per tempo quelle che erano le sue reali intenzioni.

“Ieri sera siamo stati bene” – ha protestato la dama – “Ridevi, scherzavi… non l’avrei mai capito“. Una reazione sicuramente inaspettata, quella della donna, che ha inevitabilmente insospettito gli opinionisti Tina e Gianni. La Cipollari, ipotizzando che i due avessero concluso la serata in tutt’altro modo rispetto ai racconti, non ha mancato di chiederlo direttamente alla dama.

“C’è stato qualcos’altro tra voi?” – ha domandato senza alcun freno l’opinionista, a cui la Nicoletti ha risposto seduta stante – “Solamente baci, carezze… siamo stati un po’ in intimità“. La diretta interessata, tuttavia, ha tenuto a specificare di non essere andata oltre con il Guarnieri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Costanza Caracciolo illumina il web con uno scatto di primavera: tripudio di bellezza – FOTO

La versione di Gloria, tuttavia, è parsa non convincere a fondo la Cipollari, che non riusciva a capacitarsi del perché la dama avesse avuto quell’exploit. Secondo Tina, infatti, una sola settimana di frequentazione non giustificherebbe una reazione così eccessiva.

A fronte delle assillanti domande dell’opinionista, che continuava ad insistere sull’argomento, Maria De Filippi non ha resistito ed ha palesato alla Cipollari il proprio punto di vista. “Ma perché quando Alessandro lascia Ida è una cosa che può succedere, mentre se lo fa Riccardo con Gloria ci deve essere sempre qualcos’altro sotto?“: queste le rimostranze della padrona di casa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Charlene di Monaco e Alberto non hanno pace, annuncio inaspettato: cosa sta succedendo

Tina, che non è riuscita a controbattere al discorso della De Filippi, non ha tuttavia rinunciato ad indagare. A suo parere, infatti, la reazione di Gloria, a fronte delle poche ore trascorse con Guarnieri, sarebbe più che ingiustificata. Che la Cipollari abbia fatto centro questa volta? Solo il tempo ci fornirà tutte le risposte.