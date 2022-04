WC, il trucco facilissimo per tenerlo pulito di cui non potrai più fare a meno

Per tutte le donne, avere la casa sempre pulita e splendente è una regola da seguire con la massima puntualità e devozione.

Per pavimenti dove potersi specchiare e mobili senza un filo di polvere, esistono tanti tipi di detersivi differenti, ognuno con il suo odore. Le donne passano per questa ragione tante ore nel supermercato, selezionando per poi acquistare quello giusto.

Quando capita di dormire fuori casa, in hotel o in un alloggio in affitto, la prima cosa da controllare per benino è il bagno, un posto dove è di fondamentale importanza una doverosa pulizia in ogni angolo e per questo le donne, guardano ogni spazio prima di utilizzarlo. Per questa ragione diventa poi automatico essere “ossessionate” dalla pulizia nel bagno della propria casa. Prestare massima attenzione all’igiene del Wc è importante in primis per la propria salute fisica ma anche per evitare odori fastidiosi che disturbano i membri della famiglia. Molto spesso capita che per i tanti impegni che si accavallano durante la giornata, si forma la sporcizia intorno al WC tra cui strati più difficili poi nei giorni da pulire.

Ecco alcuni trucchetti per avere il WC di casa sempre pulito

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Make-up ispirato a Marilyn Monroe: trasformazione in pochi minuti… – VIDEO

Capita che nel WC di casa si accumuli molto calcare, per risolvere questo problema ci sono alcuni trucchetti semplici da seguire: il bicarbonato ad esempio, è un ottimo alleato per la pulizia del proprio bagno: dopo aver lavato la parte da pulire, si sparge sul calcare il bicarbonato per una decina di minuti, dopo è utile mettere del succo di limone su una spugna e con quest’ultima, si va a pulire la parte trattata, dopo questo si sciaqua.

Un altro trucchetto magico è quello della bottiglia nello sciacquone: pare sia molto utile per eliminare il grasso dal WC, mettere una bottiglia con del prodotto utilizzato per il bagno nello sciacquone ma prima di fare questa procedura, è necessario fare un fiorellino nella parte superiore della bottiglia. Per coloro che vorranno provare questo trucchetto, dopo aver messo la bottiglia nello sciacquone, quando si scaricherà, dal fiorellino creato verrà fuori parte del detersivo che donerà un odore piacevole.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Risparmiare, come farlo senza fare salti mortali: le regole da seguire