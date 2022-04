Ambra Lombardo, in costume bella come una dea greca: “Perfezione assoluta” – FOTO

Ambra Lombardo si esibisce in costume e mette in mostra un fisico dalle forme suadenti e provocanti, immagine da capogiro

Da giovanissima, ha soltanto sfiorato la corona di Miss Italia. Nel concorso del 2004, è arrivata seconda, alle spalle della vincitrice di quell’anno, Cristina Chiabotto. Il suo nome dunque non compare nell’albo delle Miss, ma poco importa. Ambra Lombardo è ugualmente una delle bellezze italiane più fulgide degli anni Duemila.

36 anni, siciliana, diventata famosa come modella grazie al suo fascino e alla sua sensualità infinite. Ambra è un personaggio del mondo dello spettacolo piuttosto atipico. L’abbiamo vista all’opera in alcuni importanti programmi di intrattenimento e anche al Grande Fratello 16, ma nella sua vita c’è spazio anche per tanto altro. Grande appassionata di cultura, storia, arte, è una professoressa liceale. Immaginiamo che in molti farebbero carte false per essere suoi allievi.

Il 2022 si sta rivelando piuttosto felice per Ambra, che ha ricevuto un paio di mesi fa la proposta di matrimonio dal suo fidanzato, Lorenzo Casciano. Intanto, continua a spopolare come sempre su Instagram, dove è molto seguita, con oltre 230 mila followers.

Ambra Lombardo, le curve sinuose in bikini incantano e scatenano il web

L’ultimo scatto, da testimonial di una marca di costumi, è davvero stratosferico. La dolcezza e insieme il fascino esplosivo di Ambra emergono tutti in una sola immagine, che sa di perfezione.

Il bikini di Ambra fa sognare ad occhi aperti, le sue curve armoniose e disegnate in primo piano sono clamorose e da capogiro. Il suo fascino fa davvero pensare a quello di una dea greca, di cui lei ci parla, avendo dato il nome al costume che pubblicizza.

Ambra racconta il mito della dea Urania, dea del cielo, raccontata così nel mito: “vestita da un manto azzurro trapunto di stelle, i capelli lunghi e neri come la notte, i gioielli di argento come il volto della luna“.

Un fascino e un’eleganza che trovano la perfetta trasposizione nella visione celestiale di Ambra, che non a caso, in pochissimi minuti, riceve il solito tributo entusiasta dal web.