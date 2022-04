Uomini e Donne è un appuntamento fisso per moltissimi italiani che da anni seguono le esterne romantiche dei ragazzi e le scelte con i petali rossi.

Dopo il grande successo del trono giovani, l’arrivo negli anni del trono over è stato molto apprezzato dai fan del programma e questo perché ha rappresentato una novità intrigante e cioè quella di potersi appassionare alle conoscenze tra persone adulte, uomini e donne che vengono da matrimoni finiti male, con la voglia di innamorarsi ancora.

Tra i personaggi presenti nel parterre maschile e femminile, ci sono alcuni volti che negli anni sono diventati famosi, vista la loro permanenza nel programma. Gemma ad esempio, è in parte la protagonista del trono over, aiutata dalle litigate molto accese con l’opinionista storica di Uomini e Donne, ovvero Tina Cipollari. Nel parterre maschile invece c’è Armando, uno degli uomini che da molti anni è presente in studio alla ricerca della sua anima gemella. Il carattere di Armando è da sempre molto criticato, visto che in alcune situazioni, non sono mancate delle litigate intense con gli altri uomini o anche con gli opinionisti, che da sempre mettono in dubbio la sua reale intenzione nel trovare una compagna.

Armando Incarnato criticato da Karina Kascella

Anche la conduttrice, Maria De Filippi, ha spesso ripreso Armando durante alcune delle sue conoscenze con le donne presenti nel parterre femminile. I suoi modi sono in alcuni momenti discutibili e questo è stato notato anche dal pubblico a casa e da una nota opinionista che si è schierata contro di lui, ovvero Karina Kascella.

Karina ha dichiarato che nonostante non nutra un’antipatia nei confronti di Armando, è stanca di dover assistere di continuo alle sue polemiche nel corso delle puntate. “Sono troppi anni che sta li ed è troppo impiccione“, ha detto l’opinionista, esprimendo anche la sua perplessità su quanto effettivamente sia complicato per Armando, trovare una donna al di fuori dello studio. Sarà che i riflettori lo attraggono più del dovuto e la storia di voler trovare l’amore è solo una scusa per apparire?

