Riconoscete questa bambina? Era la protagonista della fiction più amata della Rai: oggi è così

Eleonora Cadeddu, un nome una garanzia: era la bambina più amata della fiction italiana che andava in onda fino a pochi anni fa. Oggi è diventata così

Eleonora Cadeddu, origine sarde, sorriso che sa di casa e che negli anni è rimasto sempre lo stesso. Come non ricordarla? Era la piccola Annuccia in Un Medico in Famiglia, la fiction che l’ha accolta quando aveva a malapena due anni e che l’ha vista diventare una donna adulta proprio sotto ai riflettori e circondata dalla famosa famiglia Martini.

Tutto cominciò in un modo piuttosto bizzarro. La mamma accompagnò suo figlio a fare il provino per il ruolo di Ciccio, e il bambino conquistò tutti. Ma non soltanto lui. Durante il provino, la sua sorellina di a malapena due anni, continuava a girare come una trottola impazzita per il corridoio facendo un gran baccano. Eppure quella piccolina colpì l’attenzione degli autori in modo positivo.

Eleonora Cadeddu: la bambina più amata della televisione italiana

Per lei quella casa diventò come una seconda casa. Non era affatto un lavoro. Crescendo, sapeva che dopo la scuola, doveva andare a “casa di nonno Libero“. Riuscì a fare breccia nel cuore di milioni di telespettatori, che si affezionarono al suo sorriso, alla sua ironia innata, al suo modo di fare, soprattutto quando da bambina di due anni l’abbiamo vista diventare sempre più grande di anno e anno. Siamo un po’ tutti cresciuti insieme a lei.

Oggi Eleonora ha 27 anni, è una donna adulta, studia all’università e trascorre il suo tempo libero con la sua numerosissima famiglia che ama più di ogni altra cosa.

Sui social è molto amata e, proprio negli ultimi anni, è diventata una nota influencer molto apprezzata.