Barbara D’Urso: colazione amarissima. Il risveglio ha riservato una brutta sorpresa

Barbara D’Urso. Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata di giorno 13 Aprile 2022? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Ieri, 12 aprile, è andata in onda su Rai Uno la fiction “La scogliera dei misteri”, con Garance Thénault, Pierre-Yes Bon, Jerome Anger, Elodie Frenk. Su Rai Due è stato trasmesso “Anche stasera tutto è possibile”, puntata speciale che racchiude il meglio del programma condotto da Stefano De Martino. Su Rai Tre abbiamo visto l’inchiesta “Cartabianca“: l’attualità e la cronaca raccontate da Bianca Berlinguer.

Su Canale 5 è stata trasmessa la partita di Champions League Real Madrid Vs Chelsea. Su Italia 1 abbiamo potuto vedere lo show “La pupa e il secchione” condotto da Barbara D’Urso. Continua l’appuntamento su Rete Quattro con le inchieste sui temi piu’ caldi dell’attualita’, politica e cronaca con “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano.

Barbara D’Urso. Ascolti tv di giorno 12 Aprile 2022: chi ha vinto la gara di share?

Il vincitore della serata del 12 Aprile 2022 è inaspettatamente Rai Uno con la fiction franco-belga “La Scogliera dei Misteri”. Ha interessato 3.688.000 spettatori pari al 16.7% di share.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Michelle attacca indirettamente Tomaso Trussardi, ma il party è distrutto: la reazione di Aurora

Al secondo posto Canale 5 dove è stato trasmesso il match di Champions League Real Madrid vs Chelsea che ha tenuto davanti agli schermi 3.582.000 spettatori pari al 16.5% di share. Pessime notizie per Barbara D’Urso. Il suo reality di Italia 1 “La pupa e il secchione” proprio non decolla: 1.258.000 spettatori con l’8.7% di share.

C’è addirittura chi ha fatto meglio. Su Rai Due Stefano De Martino con“Anche Stasera Tutto è Possibile” è medaglia di bronzo con 1.409.000 spettatori pari all’8% di share.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Maurizio Costanzo perentorio: “Ad Adriano Celentano non rivolgo più la parola…”. I motivi della lite

Scopriamo gli altri dati:

Rai3: “Cartabianca“– 1.143.000 spettatori pari ad uno share del 5.8%.

Rete Quattro: “Fuori dal coro” – 807.000 spettatori con il 4.8% di share.

La7: “ DìMartedì ” – 1.176.000 spettatori con uno share del 5.8%.

Nove: “Redemption: Identità Nascoste” – 395.000 spettatori con l’1.8% di share.

TV8: “Spider-Man: Homecoming ” – 356.000 spettatori con l’1.8% di share.