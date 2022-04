Paolo Bonolis non è riuscito a gestire la situazione nello studio di Avanti un altro!: ecco che cosa è accaduto a pochi minuti dall’inizio della puntata

Nonostante Paolo Bonolis vanti di una carriera brillante nelle vesti di conduttore, anche per il fuoriclasse romano, spesso e volentieri, gli imprevisti del mestiere si rivelano piuttosto difficili da fronteggiare.

È quanto accaduto proprio questa sera nel corso dell’appuntamento quotidiano con Avanti un altro!. Il conduttore, affiancato dall’inseparabile spalla Luca Laurenti, aveva da poco dato il benvenuto al primo concorrente della puntata, l’esuberante Massimo.

Ancor prima che il partecipante avesse tempo di presentarsi, tuttavia, il pubblico del quiz game è esploso in un boato di approvazione per via di quanto stava accadendo al centro studio. Bonolis, a dir poco esterrefatto, non sapeva proprio come calmare gli animi degli spettatori.

Bonolis esterrefatto, pubblico di Avanti un altro in delirio a causa sua: la scena imbarazzante

Il concorrente Massimo è stato il primo ad avvicendarsi nello studio di Avanti un altro! nel corso della puntata di quest’oggi, venerdì 15 aprile. Esuberante e a dir poco entusiasta di poter presenziare alla trasmissione, Massimo ha tuttavia dovuto interrompere la propria presentazione per consentire l’ingresso di qualcuno di davvero speciale.

Paolo Bonolis, come ad ogni inizio di puntata, ha infatti annunciato l’arrivo di Miss Claudia e delle sue immancabili “legioni”. La passerella della Ruggeri, a dir poco accattivante, era “aggravata” dall’abito cortissimo e super aderente che la Miss ha deciso di sfoggiare per l’occasione.

La reazione degli spettatori in studio, a fronte di un simile spettacolo, non si è fatta attendere a lungo. Il parterre maschile di Avanti un altro!, nello specifico, si è alzato in piedi in un boato di approvazione incontrollabile, tributando alla Miss un forte applauso. Paolo Bonolis, nonostante i ripetuti sforzi, non è minimamente riuscito a contenere l’entusiasmo degli spettatori.

“Sembra la curva nord dell’Inter!“, ha commentato il conduttore, che ha tentato in ogni modo di smorzare l’eccessiva euforia del pubblico. Una reazione del genere, d’altronde, appare più che giustificata quando si tratta della splendida Miss Claudia.