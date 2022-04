Emma Marrone è una delle cantanti italiane più amate. La sua musica conquista il cuore di chiunque è all’ascolto, vista l’intensità e la passione trasmessa.

Grazie al talent “Amici di Maria De Filippi“, Emma si è fatta conoscere dal pubblico e oltre alla sua meravigliosa voce, i fan si sono innamorati del suo carattere, una donna forte e determinata, pronta ad affrontare qualsiasi sfida, prima nel programma e poi nella vita.

Dopo la vittoria ad Amici, per la cantante si è aperto un mondo, fatto di concerti, buona musica e milioni di fan che impazziscono per lei. Una famiglia unita quella di Emma, che le ha sempre trasmesso i veri valori della vita e il papà, la passione per la musica. Emma è davvero una donna fortunata, ma riguardo la sfera sentimentale, non è stato sempre semplice per la cantante trovare l’uomo giusto. Gli appassionati si ricorderanno che nel suo anno, insieme a lei in casetta bianca c’era anche Stefano De Martino, allora ballerino alla ricerca del successo. Insieme hanno vissuto una bella storia d’amore e dopo un primo tradimento di Stefano, perdonato da Emma, i due si sono lasciati definitivamente e De Martino ha iniziato la sua storia con Belen.

Emma Marrone mostra il suo nuovo fidanzato sui social

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serena Rossi, raggiante come poche nella sua ultima FOTO: tutti gli occhi su di lei

Dopo la fine della storia con Stefano, nella vita di Emma sono comunque arrivati nuovi amori che se in un primo momento le hanno dato la felicità che da sempre cerca, dopo diversi mesi, si sono dimostrati amori passeggeri.

In molte interviste Emma, ha dichiarato di star bene con se stessa, la vita che ha è quella che ha sempre sognato, fatta di musica e successo. Ad ogni modo però, non si è mai nascosta dietro un dito e per questo in alcune occasioni, si è lasciata andare a confessioni legate all’amore, un sentimento che spera di poter riprovare con la persona giusta. Attraverso le sue storie Instagram degli ultimi giorni, Emma ha condiviso un video insieme a Gianmaria Volpato, il musicista che ha partecipato a Xfactor nel roster della Marrone. Durante il video, Emma sorridendo ha detto ai fan: “Mi sono fidanzata, eccolo”, mostrando il ragazzo al suo fianco e dopo quella frase, i due si sono anche scambiati un bacio. Sarà stato un momento goliardico condiviso da Emma per divertirsi o davvero è scoppiata la scintilla?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Guendalina Tavassi, in costume rende l’Isola bollente: bikini strepitoso – FOTO