Fedez, nel momento più difficile lui fa questo: la notizia incredibile

Fedez, nel momento più difficile della sua vita, sceglie di compiere un gesto incredibile: i dettagli lasciano senza fiato

La coppia più amata d’Italia, negli ultimi giorni, è tornata a far parlare di sé. Fedez e Chiara Ferragni, seguiti da milioni di followers sui social, non mancano di condividere con il pubblico tutto quello che accade nelle loro vite, dai momenti belli ai momenti meno belli.

Proprio il rapper, di recente, ha dovuto affrontare una prova durissima che ha messo a repentaglio la sua stessa vita. Operato d’urgenza dall’équipe del San Raffaele di Milano per un tumore al pancreas, il cantante ha scampato quella che sarebbe potuta essere una sorte decisamente peggiore.

Tuttavia, anche in uno dei periodi più complicati per lui, Fedez non ha mancato di compiere un gesto straordinario di cui ha dato notizia attraverso i social. I fan, commossi dalla sua generosità, lo hanno sommerso di complimenti.

Fedez, nel momento più difficile lui compie un gesto straordinario: i dettagli

Nonostante sia nel pieno del suo percorso di riabilitazione – a seguito dell’intervento a cui si è dovuto sottoporre -, Fedez non smette di pensare a coloro che sono meno fortunati di lui. Lo fece anche durante la prima ondata pandemica, durante la quale, assieme alla moglie Chiara Ferragni, si adoperò per raccogliere una somma da destinare al potenziamento delle strutture ospedaliere.

Il rapper, negli scorsi giorni, non si è smentito ed ha compiuto un gesto di straordinaria solidarietà nei confronti della popolazione ucraina. Il cantante ha infatti donato uno “speciale furgone isotermico per il trasporto di medicinali alla Croce Rossa italiana“.

Ancora una volta, il cantante si è distinto per la propria generosità e per l’altruismo con cui, anche in una situazione per lui difficilissima come quella attuale, ha voluto rivolgere un pensiero ai più bisognosi.

I followers del rapper, ovviamente, non hanno mancato di elogiare il suo encomiabile gesto attraverso i commenti al post. “Non ti smentisci mai“, “Sempre pronto ad aiutare il prossimo“, lo hanno lodato gli utenti, a dir poco fieri del loro beniamino.