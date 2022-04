Francesco Totti e Ilary Blasi sono una coppia seguita e amata da milioni di fan, i due hanno rappresentato per anni, l’esempio del vero amore.

Insieme hanno costruito una famiglia numerosa, con tre figli che con il loro arrivo, hanno arricchito le loro vite, permettendo al capitano storico della Roma, di provare un’altra emozione indescrivibile, quella di diventare papà.

La loro storia d’amore è stata travolgente come una favola e in molti si sono da subito appassionati ai loro racconti. Dal primo appuntamento, dove è scoccata subito la scintilla, ai preparativi del matrimonio e la nascita dei bambini. Tutti pazzi per la famiglia di Totti, una vera e propria icona soprattutto per i Romani. Negli ultimi tempi però, su tutti i giornali di gossip, il loro volto è spesso protagonista e questo perché pare che tra i due le cose non vadano benissimo. Dopo questa prima indiscrezione, sono iniziate tante ricerche in merito alla crisi matrimoniale tra Ilary e Francesco ed anche su possibili nuove frequentazioni che avrebbero causato questo triste distacco.

Francesco Totti rivela un particolare del primo appuntamento con Ilary

Francesco e Ilary non hanno mai rilasciato interviste dettagliate in merito a questa vicenda e durante il boom delle notizie che riguardavano il loro rapporto, entrambi hanno preferito tenersi fuori da tutto, rispettando la famiglia e i loro figli.

Attualmente sembra che le cose stiano tornando a loro posto, i due sono stati beccati insieme in giro per la città e non è arrivata nessuna conferma in merito alla fine del loro matrimonio. Francesco e Ilary comunque in ogni situazione, hanno sempre i riflettori puntati su di loro, visto che i fan impazziscono per la coppia, per la famiglia ed anche per la carriera professionale di Ilary in qualità di conduttrice e di Totti, come calciatore e campione indiscusso. Durante la serie tv “Speravo de’ morì prima‘”, Francesco ha raccontato un aneddoto che riguarda il primo appuntamento con Ilary, un momento in cui avrebbe voluto ammazzarla:” Sono andato a prenderla a casa con la Ferrari e mentre lei scendeva dalla macchina, una volta arrivati al ristorante, ha urtato lo sportello con un muretto, io li mi sono sentito morire”.

